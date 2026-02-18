logo
"Partizan neće odgovarati na uvrede i takav rječnik": Crno-bijeli izdali novo saopštenje pred derbi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
FK Partizan je izdao novo saopštenje pred "vječiti derbi". Ovoga puta kao odgovor Crvenoj zvezdi.

Partizan novim saopštenjem odgovorio Zvezdi Izvor: MN PRESS

Nakon što je Sudijska komisija FSS odredila Pavla Ilića za prvog arbitra "vječitog derbija" koji se igra u nedjelju od 17 časova krenula su saopštenja iz oba tabora. Sada imamo - treće zaredom. 

Prvo je Partizan izdao saopštenje i negodovao je zbog selektiranja Pavla Ilića za ovaj meč, a onda je Crvena zvezda odgovorila svom vječitom rivalu. Sada je Partizan odgovorio na saopštenje Crvene zvezde. Treće po redu saopštenje prenosimo kao i prethodna dva, u cijelosti. 

"FK Partizan nema namjeru da odgovara na uvrede i neprimjeren rečnik, jer to nikada nije bio naš manir, niti ćemo se spuštati na nivo kvalifikacija kojima se legitimna pitanja predstavljaju kao 'kuknjava' ili 'pritisak'. Saopštenje našeg narednog rivala, u kojem se jeftinim retoričkim provokacijama i besmislenim konstrukcijama skreće pažnja sa suštine, samo je po sebi dokaz da je naš apel za hitno sprovođenje reformi u srpskom fudbalu koje su već započete – na mjestu.

Za one koji umiju da čitaju – naše saopštenje je bilo jasno i nedvosmisleno. Derbi mora ostati sportski događaj i praznik fudbala, a povjerenje publike u institucije i integritet takmičenja mora biti prioritet. FK Partizan se više neće oglašavati na ovu temu", navodi se u saopštenju FK Partizan. 

FK Partizan FK Crvena zvezda vječiti derbi

