Crvena zvezda reagovala na saopštenje Partizana: "Izaberite sudiju za 'vječiti derbi', nama je svejedno"

Crvena zvezda reagovala na saopštenje Partizana: "Izaberite sudiju za 'vječiti derbi', nama je svejedno"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je odgovorila na saopštenje Partizana povodom delegiranja Pavla Ilića na mjesto prvog sudije predstojećeg "vječitog derbija".

crvena zvezda saopstenje pred vjeciti derbi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan igraće "vječiti derbi" za vikend, a mnogo bure se diglo oko toga što je Sudijska komisija FSS odlučila da Pavle Ilić bude glavni sudija 178. susreta crveno i crno-bijelih. Nakon što se svojim saopštenjem oglasio Partizan, sada je Crvena zvezda reagovala. Saopštenje Zvezde prenosimo u cijelosti.

"FK Partizan je izdao saopštenje. Jeftino, početnički, očekivano. Kuknjava i plakanje su njihov zaštitni znak, bez obzira na to koja ih uprava predvodi. Svi su drugi krivi za osam uzastopnih šampionskih titula Crvene zvezde, samo ljudi u Partizanu nisu krivi. Ovo današnje saopštenje je samo nastavak već viđenog - uvijek je Partizan ugrožen. Stara, dobro poznata matrica.

Zbog svega navedenog, Fudbalski klub Crvena zvezda moli komesara za suđenje, gospodina Mesinu, da poništi odluku o izboru arbitra i odredi bilo kog sudiju koga Partizan želi.

Neka FK Partizan odredi sudiju koga god hoće, Crvena zvezda će pristati na svaki njihov prijedlog. Pristaćemo čak i na Srđana Jovanovića, skoro pa zaposlenog u FK Partizan. Crvena zvezda je bolja i kvalitetnija i potpuno nam je svejedno ko sudi. Na sve pristajemo.

Ovako su već izvršili pritisak na sudiju kojeg je odredio komesar za suđenje, gospodin Mesina. Normalno je da poslije ovog jeftinog pritiska delegirani sudija ima želju da se dodvori FK Partizan.

Mi nemamo problem s tim, jer smo godinama unazad već navikli da trpimo njihovu ulogu 'ugroženog kluba' od strane svih zemaljskih sila, koju zloupotrebljavaju da ucjenjuju i reketiraju sve redom, pa i državu Srbiju.

Neka im bude kako oni hoće, prilagođavamo se i ispunjavamo sve njihove želje, jer za razliku od njih vjerujemo u svoju snagu na terenu", navodi se u saopštenju. 

(MONDO)

Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan vječiti derbi Superliga Srbije

