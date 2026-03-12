Čeferin odgovorio Željezničaru: Lopta kod spornog penala nije prešla gol-liniju!

Prvi čovjek sudijske organizacije Darko Čeferin odgovorio klubu s Grbavice nakon njegovog saopštenja poslije utakmice protiv Sloge.

Izvor: FK Sloga Doboj

Fudbaleri Željezničara eliminisan je od Sloge u četvrtfinalu Kupa BIH nakon penala, a duel u Doboju obilježili su incidenti nakon utakmice u kojima su učestvovali igrači, ali i službeni predstavnici timova.

Nakon optužbi Željezničara da je pretučen njihov tim menadžer Aleksandar Kosorić dobojski klub je izdao saopštenje u kojima je naveo da je napadnut njihov fotograf, te priložio video snimak koji to pokazuje.

Iz Željezničara su potom izdali novo saopštenje upućeno FSBIH i supervizoru za suđenje Darku Čeferinu u kojem traže odgovor zašto nije korišten VAR, a sada se oglasio i prvi čovjek sudijske organizacije.

FSBIH objavio je odgovor Darka Čeferina klubu sa Grbavice koji objavljujemo u potpunosti:

“Poštovani,

Komitet za sudije i suđenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zaprimio je vaš dopis u vezi sa situacijama na utakmici četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između FK Sloga Doboj i FK Željezničar Sarajevo, odigranoj 10. marta 2026. godine u Doboju.

Komitet je, u skladu sa svojim nadležnostima, izvršio sveobuhvatnu stručnu analizu svih navedenih situacija, uključujući i postupke donošenja odluka sudijskog tima, kao i primjenu VAR protokola.

Prilikom izvođenja kaznenog udarca (KU) igrača FK Željezničar Sarajevo, Dženan Šabić, lopta se odbila od prečke na tlo a zatim se vratila u polje za igru. Sudije na terenu i VAR su procijenili da lopta nije cijelim svojim obimom prešla gol-liniju. Nakon detaljnog pregleda i analize svih raspoloživih kamera u VAR sobi, nije moguće sa sigurnošću utvrditi da lopta nijednim dijelom svog obima ne dodiruje gol-liniju, zbog čega pogodak nije bilo moguće priznati.

Dodatno je potrebno naglasiti da se pri naknadnom utvrđivanju činjenica, u skladu sa Pravilima nogometne igre (PNI) i VAR protokolom, mogu uzimati u obzir isključivo zvanični video-snimci.

Također smo analizirali izvođenje jedanaesterca igrača FK Željezničar Sarajevo, Patrika Gabriela Gatcheva, čiji je udarac odbranio golman FK Sloga Doboj. Nakon detaljnog pregleda svih raspoloživih kamera, nije moguće tvrditi da golman, u skladu sa PNI, nije imao barem dio jedne noge na gol-liniji u trenutku izvođenja udarca, te stoga nije došlo do kršenja PNI, što je u skladu i sa zaključkom VAR-a u trenutku izvođenja udarca”, navodi se u pismu Darka Čeferina.