Čileanski teniser o večeri sa Đokovićem : "Novak mi je rekao da je u ratu sahranio drugare"

Pol Kapdevilja je u emotivnom intervjuu otkrio detalje jednog razgovora sa Novakom Đokovićem koje nikada nije zaboravio.

Izvor: Matthew Stockman / Getty images / Profimedia/ MN press

Novak Đoković (38) je najbolji teniser svih vremena, osvojio je sve što može da se osvoji u svom sportu. Ono što ga je krasilo kroz cijelu karijeru je i vera u sebe, svi dobro pamte i snimak kada je kao dete na televiziji rekao da mašta o osvajanju Vimbldona i prvom mjestu. Jednu priču o njemu ispričao je bivši čileanski teniser Pol Kapdevilja (42).

Njih dvojica su bili u Njemačkoj zajedno, Novak ga je zvao na večeru tada iako "nije imao dinara u džepu". Tada mu je rekao da će biti prvi na svijetu i ispričao mu je o bombardovanju, ratu u Jugoslaviji i svemu kroz šta je prolazio.

"Sjećam se da smo otišli da jedemo, nije imao novac. Imao je tri evra u džepu. Otišli smo u jedan restoran u Njemačkoj i rekao mi je 'Pol, ja te častim'. Pitao sam ga gdje me zove kada nema novca", počeo je priču Kapdevilja u programu "En Cancha".

I tada je čuo od Srbina ono što su mnogi tek kasnije naučili.

"Rekao mi je da će biti prvi na svijetu i to ubjedljivo, da će da postane zvijezda. Sjeli smo u restoran, naručio je jastoga, pitao me je hoću li i neko vino, rekao sam mu da ne pijem vino, na šta mi je odgovorio 'pričaš sa budućim prvim reketom svijeta, oboriću sve rekorde'. Došao je račun, iznosio je 300 evra. Pitao sam ga kako će da plati, samo mi je rekao da ne brinem i platio je, iako nije imao ni karticu, ni ništa", prisjeća se Kapdevilja.

"Rekao mi je da je sahranio drugare tokom rata"

Poslije priče o restoranu je Kapdevilja ispričao i šta mu je sve Novak rekao o prošlosti, bombardovanju i ratu koji je preživio.

"Kada smo došli u hotel, okrenuo se i rekao mi 'Pol, znaš li zašto ću da budem prvi na svijetu i da oborim sve rekorde? Zato što sam radio stvari koje ti nikada nisi. Tokom rata sam morao da sahranim drugare iz škole, sahranio sam ih. I znam kako je kada si na samom dnu. Ti tako nešto nikada nisi uradio'", prepričava Kapdevilja i dodaje da je Srbin tada imao 17 godina.

Tvrdi da mu je to ostalo duboko urezano u sećanju.

"Pre nekoliko dana sam jednom rođaku ispričao ovu priču, a onda mi je poslao link na kom je Novak pričao baš o tome i kako ga je to ojačalo. Za njega je ta prošlost postala baza, kad igra i duge mečeve u pet setova nikada ne odustaje, bori se. Rekao mi je još tada da je to shvatio kada je bio dosta mlad i da mu je to bila lekcija koju nikada nije zaboravio", zaključio je Kapdevilja.

Nije otkrio kada je došlo do ovog razgovora i večere, ali prema podacima koji se mogu naći na internetu njih dvojica su igrali na Čelendžeru u njemačkom gradu Frojdštadu 2004. godine i tada su igrali zajedno i u dublu. Novak je tada bio 294. teniser svijeta.