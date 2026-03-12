logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čileanski teniser o večeri sa Đokovićem : "Novak mi je rekao da je u ratu sahranio drugare"

Čileanski teniser o večeri sa Đokovićem : "Novak mi je rekao da je u ratu sahranio drugare"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pol Kapdevilja je u emotivnom intervjuu otkrio detalje jednog razgovora sa Novakom Đokovićem koje nikada nije zaboravio.

Čilenaski teniser o večeri sa Đokovićem : "Novak mi je rekao da je u ratu sahranio drugare" Izvor: Matthew Stockman / Getty images / Profimedia/ MN press

Novak Đoković (38) je najbolji teniser svih vremena, osvojio je sve što može da se osvoji u svom sportu. Ono što ga je krasilo kroz cijelu karijeru je i vera u sebe, svi dobro pamte i snimak kada je kao dete na televiziji rekao da mašta o osvajanju Vimbldona i prvom mjestu. Jednu priču o njemu ispričao je bivši čileanski teniser Pol Kapdevilja (42).

Njih dvojica su bili u Njemačkoj zajedno, Novak ga je zvao na večeru tada iako "nije imao dinara u džepu". Tada mu je rekao da će biti prvi na svijetu i ispričao mu je o bombardovanju, ratu u Jugoslaviji i svemu kroz šta je prolazio.

"Sjećam se da smo otišli da jedemo, nije imao novac. Imao je tri evra u džepu. Otišli smo u jedan restoran u Njemačkoj i rekao mi je 'Pol, ja te častim'. Pitao sam ga gdje me zove kada nema novca", počeo je priču Kapdevilja u programu "En Cancha".

I tada je čuo od Srbina ono što su mnogi tek kasnije naučili.

"Rekao mi je da će biti prvi na svijetu i to ubjedljivo, da će da postane zvijezda. Sjeli smo u restoran, naručio je jastoga, pitao me je hoću li i neko vino, rekao sam mu da ne pijem vino, na šta mi je odgovorio 'pričaš sa budućim prvim reketom svijeta, oboriću sve rekorde'. Došao je račun, iznosio je 300 evra. Pitao sam ga kako će da plati, samo mi je rekao da ne brinem i platio je, iako nije imao ni karticu, ni ništa", prisjeća se Kapdevilja.

"Rekao mi je da je sahranio drugare tokom rata"

Poslije priče o restoranu je Kapdevilja ispričao i šta mu je sve Novak rekao o prošlosti, bombardovanju i ratu koji je preživio.

"Kada smo došli u hotel, okrenuo se i rekao mi 'Pol, znaš li zašto ću da budem prvi na svijetu i da oborim sve rekorde? Zato što sam radio stvari koje ti nikada nisi. Tokom rata sam morao da sahranim drugare iz škole, sahranio sam ih. I znam kako je kada si na samom dnu. Ti tako nešto nikada nisi uradio'", prepričava Kapdevilja i dodaje da je Srbin tada imao 17 godina.

Tvrdi da mu je to ostalo duboko urezano u sećanju.

"Pre nekoliko dana sam jednom rođaku ispričao ovu priču, a onda mi je poslao link na kom je Novak pričao baš o tome i kako ga je to ojačalo. Za njega je ta prošlost postala baza, kad igra i duge mečeve u pet setova nikada ne odustaje, bori se. Rekao mi je još tada da je to shvatio kada je bio dosta mlad i da mu je to bila lekcija koju nikada nije zaboravio", zaključio je Kapdevilja.

Nije otkrio kada je došlo do ovog razgovora i večere, ali prema podacima koji se mogu naći na internetu njih dvojica su igrali na Čelendžeru u njemačkom gradu Frojdštadu 2004. godine i tada su igrali zajedno i u dublu. Novak je tada bio 294. teniser svijeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC