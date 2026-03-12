Otkrivena plata Srđana Blagojevića: Partizan ga vratio uz ozbiljnu povišicu

Srđan Blagojević ispregovarao je nove uslove u Partizanu po povratku u Humsku.

Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević vratio se ove nedelje na klupu FK Partizan, četiri mjeseca nakon što ga je smijenio Predrag Mijatović. U tom periodu Partizan su vodili Marko Jovanović, Nenad Stojaković i Damir Čakar i došlo je do ogromnog pada u igri crno-bijelih, pa je zato ipak odlučeno da se vrati Srđan Blagojević.

Kako je sam rekao, ovo za njega nije "nastavak priče", nego sasvim novi početak, pa je shodno sa tim uspio da ispregovara i nove finansijske uslove. "Sportski žurnal" prenosi da je dobio ozbiljnu povišicu u odnosu na prvi mandat.

Navodno, Srđan Blagojević će ubuduće dobijati 20 hiljada evra mjesečno, u odnosu na 11 hiljada evra koliko je bio prvobitni dogovor kada je dolazio u Partizan. S njim Partizan planira na duže staze, pošto nije doveden samo da "završi" aktuelnu sezonu, nego i da naredne godine vodi crno-bijele.

Novi stručni štab Partizana

Uz to, promijenile su se i neke druge stvari, tako da je Blagojević ispričao da je za razliku od prvog mandata mogao samostalno da bira svoj stručni štab, a ne da to bude djelimično. Zato više sa njim ne sarađuje Đorđije Ćetković, inače sestrić Predraga Mijatovića, nego ljudi kojima više vjeruje. U pitanju su njegovi dugogodišnji saradnici Dejan Fijala, Saša Semeredi, pa onda Nemanja Jovšić kao trener golmana, odnosno Nikola Stanković kao analitičar koga zna iz Debrecina.

Vidjećemo i šta to znači kada su pojačanja u pitanju, za sada se Partizan rastao sa Leonardom Ovusuom, dok je jasno da je potrebno na ljeto dovesti nekoliko ozbiljnijih imena ako crno-bijeli žele da se se "podignu".