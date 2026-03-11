Otišao iz Partizana odmah po povratku Srđana Blagojevića na klupu crno-bijelih

Leonard Ovusu, fudbaler koji ne igra već duže vrijeme za Partizan, otišao je na novu pozajmicu.

Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević vratio se u Partizan poslije četiri mjeseca i počeo je polako da "zavodi red" u klubu. Poslije prvih treninga ove nedjelje, Blagojević je rekao da ne računa na Leonarda Ovusua, tako da je klub iz Humske brzo riješio situaciju sa njim i poslao ga na novu pozajmicu.

Leonard Ovusu će tako do kraja kalendarske godine nastupati za norveški Fredrikstad, za koji je igrao i prošle godine takođe kao pozajmljeni igrač.

Njegov ugovor s Partizanom traje upravo do kraja 2026. godine, što znači da će po isteku pozajmice postati slobodan igrač, pa će bez obeštećenja moći da promijeni sredinu. Upravo kao "slobodan agent" i došao je u Partizan 2024. godine i u svojoj prvoj sezoni u Humskoj još je i igrao, sakupivši ukupno 30 nastupa.

Međutim, Partizan ga je zatim pozajmio u Fredrikstad za koji je igrao manje-više standardno, vratio se zimus u Humsku da proba da se izbori za minutažu, ali to nije uspio ni kod jednog trenera i vreme je za rastanak.

