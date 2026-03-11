logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otišao iz Partizana odmah po povratku Srđana Blagojevića na klupu crno-bijelih

Otišao iz Partizana odmah po povratku Srđana Blagojevića na klupu crno-bijelih

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Leonard Ovusu, fudbaler koji ne igra već duže vrijeme za Partizan, otišao je na novu pozajmicu.

Fudbaler otišao iz Partizana odmah po povratku Srđana Blagojevića Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević vratio se u Partizan poslije četiri mjeseca i počeo je polako da "zavodi red" u klubu. Poslije prvih treninga ove nedjelje, Blagojević je rekao da ne računa na Leonarda Ovusua, tako da je klub iz Humske brzo riješio situaciju sa njim i poslao ga na novu pozajmicu.

Leonard Ovusu će tako do kraja kalendarske godine nastupati za norveški Fredrikstad, za koji je igrao i prošle godine takođe kao pozajmljeni igrač. 

Izvor: MN PRESS

Njegov ugovor s Partizanom traje upravo do kraja 2026. godine, što znači da će po isteku pozajmice postati slobodan igrač, pa će bez obeštećenja moći da promijeni sredinu. Upravo kao "slobodan agent" i došao je u Partizan 2024. godine i u svojoj prvoj sezoni u Humskoj još je i igrao, sakupivši ukupno 30 nastupa.

Međutim, Partizan ga je zatim pozajmio u Fredrikstad za koji je igrao manje-više standardno, vratio se zimus u Humsku da proba da se izbori za minutažu, ali to nije uspio ni kod jednog trenera i vreme je za rastanak.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:11
Aplauzi navijača Partizana za Gajasa Zahida
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srđan Blagojević FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC