Koga će FIFA poslati na Svjetsko prvenstvo umjesto Irana?

Nakon što su zvaničnici u Teheranu poručili da neće biti ništa od nastupa njihovih fudbalera na Svjetskom prvenstvu sada se razmatraju opcije za to ko će zamijeniti Iran na Mundijalu.

Izvor: Richard Wareham / imago sportfotodienst / Profimedia

Iran po svemu sudeći neće igrati na Svetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Ministar sporta Islamske Rpublike Iran Ahmad Donijamali je otkrio da poslije ubistva ajatolaha Alija Hamneija nema načina da selekcija Irana zaigra na Mundijalu.

"Nakon što je korumpirana vlada ubila našeg vođu, nema uslova pod kojim možemo da učestvujemo na Sjvetskom prvenstvu. Kada se pogledaju neprijateljske akcije protiv Irana, dva rata koja su nam nametnuta u posljednjih osam ili devet mjeseci i hiljade naših građana koji su umrli, zbog toga sigurno nemamo pravo da učestvujemo na Svjetskom prvenstvu", rekao je iranski zvaničnik. To otvara pitanje - ko će igrati na Mundijali ako Iran neće?

Ako odluka o tome da Iran ne igra na Svetskom prvenstvu postane zvanična, moraće neko da zamijeni ekipu na Mundijalu. Azija ima osam zagarantovanih mjesta i ako bi se Iran povukao zamjena mora da dođe iz istog regiona.

Postoje dvije opcije. Jedna je da Irance zamijeni je Irak koji je završio iza njih u grupi B, a sada treba 31. marta da igra u interkontinentalnom plejofu. Irak treba da igra sa pobjednikom meča između Bolivije i Surinama, a sada bi Irak mogao direktno na Mundiajl, a pobjednik meča između Bolivije i Surinama bi takođe išao na Svjetsko prvenstvo.

Druga opcija je da Ujedinjeni Arapski Emirati koji su upravo porazom od Iraka u posljednjoj fazi plejofa u Aziji odu na veliko takmičenje. Ne bi im to bio debi na najvećoj sceni, ali kako je i ta država usred rata vidjećemo kako će se stvari u FIFA i Iranu odvijati.

Iran se kvalifikovao na Mundijal koji se igra u tri države Severne Amerike i trebalo je da odigra sva tri grupna meča u SAD. Prvo 15. juna sa Novim Zelandom u Los Anđelesu, potom sa Belgijom 21. juna na istom mjestu, a onda posljednji 26. juna sa Egiptom na stadionu u Sijetlu.

