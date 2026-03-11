Meksikanci vraćaju čovjeka koji je oduševio planetu: Sada ide na četvrti Mundijal

Navijači Meksika priželjkuju da ponovo vide na djelu Giljerma Očou, nakon povrede prvog golmana Luisa Malagona.

Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Meksika ostala je bez jednog od najvećih aduta za Svjetsko prvenstvo 2026. kojem su i domaćini. Prvi golman Luis Malagon je doživio težu povredu i neće moći da nastupi na najvećoj fudbalskoj smotri.

Njemu je pukla Ahilova tetiva na utakmici protiv Filadelfija Juniona, u okviru Kupa šampiona KONKAKAF-a. Klub Amerika je slavio sa 1:0, ali pobjeda je imala gorak ukus.

To je svakako ogroman udarac za Meksikance, a selektor će naknadno morati da pozove još jednog čuvara mreže. Odmah su se svi sjetili legendarnog Giljerma Očoe koji uveliko gazi 40. godinu. Njemu bi to bilo četvrto Svjetsko prvenstvo, a trenutno brani boje AEL-a iz Limasola. Poznavaoci fudbala dobro pamte njegove lucidne odbrane, a nije zadrhtao ni pred najvećim imenima svjetskog fudbala.

Godinama je briljirao na golu Meksikanaca, a posebno se bravurama istakao na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Očoa je posljednji put u sastavu reprezentacije bio ljetos na Gold Kupu, ali nije dobio šansu.

Za ciklus prijateljskih utakmica meksičke reprezentacije nije bio pozivan, ali sad bi mogao da bude u sastavu za prijateljske utakmicu protiv Portugala i Belgije, što je oduševilo Meksikance koji bi voljeli da ga ponovo vide na golu.

Očoa je debitovao za meksičku reprezentaciju za Svjetskom prvenstvu 2014. godine. Briljirao je protiv tadašnjeg domaćina Brazila i proglašen za igrača utakmice, a posebno se istakao odbranom udarca Nejmara.

Na sljedećoj svjetskoj smotri ponovo je pokazao klasu i zabilježio impresivnih 25 odbrana na čitavom turniru. Bio je standarno dobar i na narednom prvenstvu 2022. godine, ali nije uspio da pomogne Meksikancima da zabeleže zapaženiji rezultat. Da li će dobiti još jednu šansu u ime starih zasluga?

