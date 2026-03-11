Meksikanci vraćaju čovjeka koji je oduševio planetu: Sada ide na četvrti Mundijal

Navijači Meksika priželjkuju da ponovo vide na djelu Giljerma Očou, nakon povrede prvog golmana Luisa Malagona.
Fudbalska reprezentacija Meksika ostala je bez jednog od najvećih aduta za Svjetsko prvenstvo 2026. kojem su i domaćini. Prvi golman Luis Malagon je doživio težu povredu i neće moći da nastupi na najvećoj fudbalskoj smotri.
Njemu je pukla Ahilova tetiva na utakmici protiv Filadelfija Juniona, u okviru Kupa šampiona KONKAKAF-a. Klub Amerika je slavio sa 1:0, ali pobjeda je imala gorak ukus.
To je svakako ogroman udarac za Meksikance, a selektor će naknadno morati da pozove još jednog čuvara mreže. Odmah su se svi sjetili legendarnog Giljerma Očoe koji uveliko gazi 40. godinu. Njemu bi to bilo četvrto Svjetsko prvenstvo, a trenutno brani boje AEL-a iz Limasola. Poznavaoci fudbala dobro pamte njegove lucidne odbrane, a nije zadrhtao ni pred najvećim imenima svjetskog fudbala.
Godinama je briljirao na golu Meksikanaca, a posebno se bravurama istakao na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Očoa je posljednji put u sastavu reprezentacije bio ljetos na Gold Kupu, ali nije dobio šansu.
Za ciklus prijateljskih utakmica meksičke reprezentacije nije bio pozivan, ali sad bi mogao da bude u sastavu za prijateljske utakmicu protiv Portugala i Belgije, što je oduševilo Meksikance koji bi voljeli da ga ponovo vide na golu.
Očoa je debitovao za meksičku reprezentaciju za Svjetskom prvenstvu 2014. godine. Briljirao je protiv tadašnjeg domaćina Brazila i proglašen za igrača utakmice, a posebno se istakao odbranom udarca Nejmara.
Na sljedećoj svjetskoj smotri ponovo je pokazao klasu i zabilježio impresivnih 25 odbrana na čitavom turniru. Bio je standarno dobar i na narednom prvenstvu 2022. godine, ali nije uspio da pomogne Meksikancima da zabeleže zapaženiji rezultat. Da li će dobiti još jednu šansu u ime starih zasluga?
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!