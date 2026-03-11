logo
Leotar ima novog trenera: Na "Police" stigao Velibor Đurić!

Leotar ima novog trenera: Na "Police" stigao Velibor Đurić!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bivši kapiten i strateg Radnika preuzeo je tim sa Polica.

Velibor Đurić novi trener Leotara Izvor: MONDO/Igor Stanišić

Trebinjski Leotar se nedugo po početku drugog dijela sezone u Premijer ligi BiH rastao sa dosadašnjim trenerom Davorom Berberom.

Nasljednika je imenovao ove srijede – biće to nekadašnji strateg Radnika Velibor Đurić, koji je jutros već odradio prvi trening sa ekipom, saopšteno je iz kluba sa Polica.

Zvanična promocija Đurića kao novog trenera prvoligaša iz grada na Trebišnjici biće obavljena sutra (četvrtak) na konferenciji za novinare u 10.00 časova.

Poslije završene igračke karijere, Đurić je četiri godine bio trener bijeljinskog tima, da bi u jesen 2025. godine otišao u kragujevački Radnički. Tamo je, zajedno sa Bojanom Puzigaćom, bio pomoćnik Mladenu Žižoviću, koji je, nažalost, preminuo 3. novembra u 45. godini od posljedica srčanog udara na meču u Lučlanima protiv Mladosti.

Klub sa Čika Dače odlučio je potom da Puzigaća i Đurić nastave sa radom u klubu, ali je ubrzo došlo do sporazumnog raskida ugovora.

Osim Radnika, sa kojim je nastupao i na evropskoj sceni, Đurić je najznačajniji trag tokom igračke karijere ostavio u Zrinjskom, sa kojim je osvojio dvije titule i jedan Kup BiH.

Igrao je, na nivou BiH, i Glasinac, Olimpik i Vitez, dok je internacionalno iskustvo sticao u Poljskoj (Viđev Lođ).

Njegov novi klub trenutno je trećeplasirani u Prvoj ligi Republike Srpske sa 31 bodom, osam manje od lidera Laktaša i pet manje od BSK-a.

(mondo.ba)

