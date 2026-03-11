Nekadašnji fudbaler Slobode iz Užica Tijago Galvao odlučio da završi igračku karijeru, a pamtićemo ga kao jednog od najboljih Brazilaca u srpskom fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Brazilski fudbaler Tijago Galvao (36) odlučio je da završi igračku karijeru - mjesec dana nakon što je završio saradnju sa ekipom FAP iz Priboja, njegovim čak petim klubom u srpskom fudbalu. Riječ je o kreativnom ofanzivcu koji je svojevremeno bio jedan od najvećih majstora u elitnom rangu srpskog fudbala, a za kojeg su se u tom periodu raspitivala dva najveća kluba iz Beograda - Crvena zvezda i Partizan.

Galvao je u srpski fudbal stigao iz rodnog Brazila sada već davne 2011. godine, kada ga je Sloboda iz Užica dovela na pozajmicu iz ekipe Paulista. Nakon završetka pozajmice ostao je u Užicu gde je u čuvenoj generaciji postao miljenik publike, ali i jedan od najzanimljivijih igrača Superlige Srbije. Njegovi atraktivni potezi privlačili su publiku na stadion, a Tijago Galvao je povremeno izgledao kao da mu je zabava na terenu mnogo bitnija od svega ostalog što čini fudbal.

Tih godina su ka Užicu stizali pogledi Crvene zvezde i Partizana, ali je Sloboda kalkulisala i nije željela da se prelako odrekne svog najboljeg fudbalera. Nakon više od tri godine u crveno-crnom dresu brazilski fudbaler je pojačao Šerif iz Tiraspolja sa kojim je nastupao i na međunarodnoj sceni, ali ta saradnja nije dugo potrajala.

Vidi opis U Srbiji ga obožavali, a Zvezdi pokazao magiju: Legendarni Brazilac iz Superlige završio karijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Brazilac se ubrzo vratio u Srbiju gdje je igrao za Čukarički i čačanski Borac, imao je epizodu u portugalski Šaves, pa jedno vrijeme bio bez kluba, a onda se vratio fudbalu kroz igranje za Florijanu sa Malte i jermenske klubove Alaškert i Pjunik. Nosio je Tijago Galvao i dresu Kolubare iz Lazarevca, zatim ponovo bio bez kluba, pa u rodnom brazilu igrao za Durados prije nego što se penzionisao nakon pola sezone u dresu ekipe FAP iz Priboja.

Tokom jesenjeg dijela prvenstva Galvao je na devet mečeva odigrao tek 120 minuta za tim iz Priboja, bez gola ili asistencije. Bilo je očigledno da Brazilac ne može da pomogne timu u borbi za optanak u Prvoj ligi Srbije, koja do kraja sezone čeka ekipu FAP-a. Tako se završila karijera jednog od omiljenih brazilskih majstora u srpskom fudbalu i fudbalera koji je u dresu srpskih klubova odigrao više od 170 mečeva i postigao brojne golove od kojih se najviše pamte "makazice" protiv Crvene zvezde u Beogradu.

"Hvala ti, fudbale. Danas zvanično završavam svoju profesionalnu fudbalsku karijeru. Donio sam ovu odluku prije nekoliko mjeseci, ali je teško reći zbogom nečemu što sam toliko želio toliko godina. Prošlo je praktično 20 godina posvećenih ovom snu. Od trenutka kada sam napustio kuću svojih roditelja, još uvijek praktično dijete, da bih se suočio sa svijetom u potrazi za onim u šta sam vjerovao. Mnogo sam putovao, upoznao mnogo ljudi, iskusio različite kulture i doživeo bezbroj iskustava. Vidio sam mnogo dobrih stvari i, očigledno, suočio se i sa teškim trenucima. Ali sve radosti, učenja i lekcije koje mi je fudbal pružio zauvijek će ostati u mom sećanju. Zahvaljujem se svojim prijateljima, porodici i svim ljudima koji su bili dio ovog putovanja. Neću praviti razliku između trenera, igrača, menadžera, agenata, stručnjaka za fizioterapiju, članova komisija, pa čak ni navijača klubova za koje sam igrao. U ovoj priči bilo je toliko važnih likova da bi bilo nepravedno pomenuti neke, a druge ne. Ovi ljudi znaju ko su", napisao je na društvenim mrežama Galvao.

Golovi koje je brazislki fudbaler Tijago Galvao postigao za ekipu Slobode iz Užica. Izvor: Youtube/idiotizauvek

Poseban osvrt imao je na ulogu svoje porodice koja ga je pratila svih ovih godina.

"Ali moram da govorim o svojoj najvećoj snazi: svojoj porodici. Od početka, uz roditelje koji su se mučili da mi kupe kopačke i vode me na treninge i utakmice, uz svu podršku dok sam još bio u omladinskim kategorijama, uvijek uz sestru i nećaku pored sebe na ovom putovanju. Ostvario sam san. I veoma sam zahvalan Bogu na svemu, jer bez Njega ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Možda ovaj tekst ipak nije dovoljan da sumira sve što sam doživio. Kada bih prepričao svaki detalj, to ne bi bila poruka, već knjiga. Hvala ti, fudbale. I neka sada počne novi ciklus, sa novim pričama i novim avanturama", zaključio je Tijago Galvao.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!