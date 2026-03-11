"Iranska raketa se raspala na 5 metara od mene": Tomić u hrvatskom avionu jedva pobjegao iz Katara

Jedan od sportista koji su se našli u ratom zahvaćenom području Bliskog istoka je i hrvatski pivot Mario Tomić.

Bjesni rat na Bliskom istoku, a jedan od onih koji su se našli usred razaranja je i Mario Tomić. Hrvatski rukometaš koji je u ovom momentu član jednog kluba iz Katara mogao je vrlo lako da nastrada. Nekadašnji pivot Neksea iz Našica je član Al Arabija i u Dohi je doživio da rakete padaju odmah pored njega.

Nekoliko puta u karijeri je nastupao u Kataru nekadašnji rukometaš Medvešćaka i Al Sada, a bio je i reprezentativac ove zemlje. Ima dva zlata sa azijskih šampionata 2020. i 2024. godine. Sada je evakuisan nazad u Hrvatsku avionom koji je poslala hrvatska vlada.

"Poznato je da je aerodrom u Dohi zatvoren za komercijalne letove. Dnevno izađu tek neki evakuacioni letovi. Naš je organizovan iz Rijada, iz Saudijske Arabije, odakle smo sletjeli u Zagreb. Prvi konvoj išao je prošlog utorka, u njemu su prednost imale majke, djeca i starije i bolesne osobe. Mene su informisali da bih mogao izaći u petak. No petak je bio neradni dan, trebao sam komunicirati s klubom da mi da dopuštenje za odlazak, a pitao sam se hoće li stići i da riješim ulazne vize za Saudijsku Arabiju. Dobio sam poruku da se nađemo u petak pred našom ambasadom, odakle smo krenuli autobusom u Rijad, koji je udaljen 11-12 sati putovanja. U Zagreb smo sletjeli u subotu", prepričao je za "Glas Slavonije" pivot Katara.

"Komad rakete pao pet metara od mene"

Nakon američkog i izraelskog napada na Iran počela je ova država da gađa sve američke vojne baze u okolnim državama - Kataru, Kuvajtu, UAE... Opisao je stanje u tim državama iskusni pivot.

"Život se koliko-toliko normalno odvija, ali osjeti se ratna psihoza. Pogodili su i skladište odakle se Doha puni gasom, pa je i tu bilo određenih teškoća. Zasad napadaju isključivo američke baze. Jedna od njih je 40-ak kilometara od Dohe i nije ugodno kada vidiš dim i čuješ eksplozije u daljini. Jako dobro zasad djeluje njihov odbrambeni sistem, koji sprečava udare raketa. Naravno, neka od njih i prođe, ali veliku većinu uspiju da spriječe. No te rakete negde moraju da padnu i raspadnu se. Jedan komad rakete pao je doslovce na pet petara od mene. Da me je taj komad pogodio, danas vjerovatno ne bismo ovako pričali", otkrio je on.

On je istakao da planira da se vrati u Katar i da ponovo zaigra za svoj klub, ali za sada će pojačati Nekse iz Našica i pridružiti se ekipi do kraja sezone.

"Ciejli taj Bliski istok godinama je krizno područje. Stalno postoji nekakva psihoza da bi se mogli dogoditi nekakvi sukobi i napetosti, tako da, s obzirom na sve, i nije neko preveliko iznenađenje, ali da smo mi znali ili mogli predvidjeti da će Amerikanci baš sada napasti Iran i da će se dogoditi ovako nešto, to niko od nas nije mogao znati. Kao što niko ne zna koliko će to trajati i do kojeg nivoa će ovo eskalirati", završio je on.

