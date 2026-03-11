logo
Potpuno uništen kultni stadion u Teheranu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Američko-izraelski napad nije poštedio ni čuveni stadion "Azadi", dom reprezentacije Irana na kojem je svojevremeno pjevao i Frenk Sinatra. Na ovom stadionu je Iran izborio plasman na Svjetsko prvenstvo u Americi ove godine.

Uništen fudbalski stadion u Teheranu Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia / EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

U američko-izraelskom napadu na Iran nisu pošteđeni ni sportski objekti, pa su isplivale fotografije "Azadi kompleksa" u Teheranu, na kojem su odigrane istorijske utakmice reprezentacije i na kojem je 1975. godine koncert održao slavni američki pjevač Frenk Sinatra. Bilo je to vreme pre islamske revolucije, u vrijeme vladavine šaha Mohameda Reze Pahlavija.

Prije koncerta, Sinatra je održao privatni nastup samo za šaha i za njegovu suprugu, a onda je izašao pred desetine hiljada gledalaca na sada razorenom "Azadi" stadionu.

Njegovo ime znači "Sloboda"

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Prema informacijama "Njujork Tajmsa", tri sportska kompleksa u Teheranu bombardovana su u toku napada u kojem je ubijen i iranski lider, ajatolah Ali Homnei.

Azadi stadion ima kapacitet veći od 76.000 mjesta i najveće je fudbalsko zdanje u zapadnoj Aziji. Napravljen je za Azijske igre 1974. godine i tri puta je ugostio finala tamošnje Lige šampiona u fudbalu, posljednji put 2018. godine.

Zbog buke koju su stvarale vuvuzele, imao je nadimak "roj pčela". Na tom stadionu su Iranci 2025. godine obezbijedili plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, koje počinje 11. juna ove godine. Ipak, na tom Mundijalu po svemu sudeći neće učestvovati.

Azadi stadion je istorijsko zdanje i zbog toga što je na njemu Sahar Khodajari, mlada djevojka, uhapšena jer se ušunjala na utakmicu. Postala je poznata kao "Plava devojka" i izvršila je samoubistvo spaljivanjem, kada je bila osuđena na zatvorsku kaznu, a njena smrt izazvala je masovne proteste u Iranu. Tamošnji zakoni su još od Islamske revolucije zabranjivali prisustvo žena na stadionima.

Iranci se iz dana u dan suočavaju sa sve intenzivnijim napadima američko-izraelske koalicije. "Napadi na sportske objekte su ratni zločin", rekao je tamošnji ministar sporta Ahmad Donjamali.

