Trofej Kupa BiH dobija novog vlasnika! Debakl Sarajeva u Vrapčićima, Velež u polufinalu

Ekipa Sarajeva je u ranoj fazi meča anulirala zaostatak sa Koševa, ali je u nastavku meča doživjela potop.

Trofej Kupa BiH dobiće u maju novog vlasnika – fudbaleri Sarajeva kao branioci pehara eliminisani su u četvrtfinalnoj fazi!

Bordo tim je u Vrapčiće, na revanš sa Veležom, stigao sa golom minusa (0:1) iz prve utakmice igrane na Koševu. Nadoknadio ga je u ranoj fazi večerašnjeg duela, ali je u nastavku susreta doživio potop i oprostio se od trofeja koji je, otkako se Kup igra na nivou cijele BiH, osvojio šest puta.

Luka Menalo je u 13. minutu izbjegao ofsajd-zamku domaćih igrača. Potom je na lijevoj strani prevario čuvara, centrirao, a glavom je loptu na petercu zahvatio Žoao Karlos i poslao je u mrežu.

Samo jedanaest minuta kasnije, počeli su problemi za izabranike Marija Cvitanovića. Sulejmane Meite, 19-godišnji štoper iz Obale Slonovače koji je večeras tek drugi put zaigrao u bordo dresu, dobio je direktan crveni karton zbog starta nad Besimom Šerbečićem. Arbitar Dragan Petrović dobio je, međutim, poziv iz VAR sobe da pogleda tu situaciju, nakon čega je promijenio odluku koju je donio na terenu i Meiteu pokazao samo žuti karton.

Do izjednačenja je mostarski tim došao u 33. minutu, a najveći posao kod tog pogotka odradila su dvojica bivših prvotimaca kluba sa Koševa. Selmir Pidro je centrirao sa lijeve strane na suprotnu stativu. Odlično se tamo snašao Đani Salčin i glavom vratio loptu na 2-3 metra od gola, gdje ju je sačekao Armin Spahić i ugurao u mrežu.

Potpuni preokret viđen je samo pet minuta kasnije. Odbijala se lopta ispred gola Sarajeva od nekoliko igrača, da bi je na kraju na ivici kaznenog prostora prihvatio Ajdin Nukić. Poslije oštrog udarca, lopta je okrznula Meitea i prevarila Ivana Banića, koji je ostao na "krivoj nozi".

Na ulasku u posljednjih 30 minuta, sjajan pogodak postigao je Amar Milak. Uputio je šut sa 20 metara, a ponovo je lopta pogodila jednog igrača Sarajeva, ovog puta Stefana Ristovskog, preskočila gostujuću "jedinicu" i odsjela u mreži.

Novi bolan udarac gostima zadao je Ante Hrkać u 71. minutu. Spahić je proigrao rezervistu Aldina Mešića, kojeg je u svom kaznenom prostoru oborio Jovan Ivanišević. Za Petrovića, ali i arbitre u VAR sobi, nije bilo dileme – dosuđen je penal koji je u pogodak, samo nekoliko sekundi kasnije, pretvorio kapiten "rođenih".

Plasman u polufinale do sada su izborili i Sloga Meridian i Zrinjski, dok će posljednjeg učesnika ove faze takmičenja dati revanš između Radnika i Laktaša, koji se igra sljedećeg utorka (17. mart) u Bijeljini. Lider Prve lige Republike Srpske braniće u tom duelu prednost od dva gola (2:0).

Utakmice polufinala Kupa BiH igraju se 1. i 15. aprila.

