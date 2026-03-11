logo
Oglasio se poniženi Antonjin Kinski: "Od sna do košmara, pa opet"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Golman Totenhema Antonjin Kinski prvi put se oglasio nakon što ga je trener Igor Tudor izveo iz igre poslije 15 minuta meča protiv Atletiko Madrida.

Golman Totenhema Antonjin Kinski o izmjeni nakon 15 minuta Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Rezervni golman Totenhema Antonjin Kinski oglasio se poslije ponižavajućeg izlaska iz igre protiv Atletiko Madrida - već u 15. minutu.

"Hvala vam za poruke. Od sna do košmara, pa opet do sna. Vidimo se", napisao je on.

Hrvatski trener Igor Tudor izveo je mladog Čeha iz igre jer je njegov Totenhem u tom trenutku gubio 0:3. Uveo je u igru Giljelma Vikarija i njegov tim je ipak doživeo ubjedljiv poraz, 2:5.

Mnogi su osudili taj kontroverzan potez hrvatskog trenera, koji je na taj način definitivno obilježio mladog golmana i biće mu potrebno vrijeme da se oporavi i da stekne samopouzdanje.

Dok uzdrmani Totenhem niže poraze i srlja ka eliminaciji iz Lige šampiona, ali i iz Premijer lige, sigurno je samo to - da će Kinski imati dovoljno vremena da opravda talenat i 16,5 miliona evra, koliko ga je Totenhem platio prošle godine.

Tagovi

Totenhem Igor Tudor Liga šampiona Antonjin Kinski

