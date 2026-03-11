Crvena zvezda ponizila Partizan: Ne pamti se ovakva dominacija u derbiju

Ubjedljiva pobeda rukometašica Crvene zvezde u gostima kod najvećeg rivala, ekipe Partizana.

Izvor: MN PRESS

Rukometašice Crvene zvezde ubedljivo su savladale Partizan u jednom od derbija tamošnjeg prvenstva, a ovaj trijumf jedan je od najubjedljivijih za crveno-bijele djevojke u tekućoj sezoni - bilo je čak 40:16 i to na domaćem terenu igračica u crno-bijelim dresovima! Aktuelne šampionke odigrale su izuzetan meč i tako još jednom potvrdile dominaciju u srpskom rukometu, pošto su u posljednje vrijeme redovno osvajale sve trofeje na državnom nivou.

Za razliku od muškog rukometa gdje je Partizan lider prvenstva, a Crvena zvezda se bori za opstanak, u ženskoj konkurenciji situacija je potpuno obrnuta. Crvena zvezda je na prvom mjestu tabele, a rukometašice Partizana se bore za opstanak u elitnom društvu.

Crvena zvezda je već na početku meča pokazala u kojem će smjeru ići ovaj meč, jer je u ranoj fazi stekla pet golova prednosti i tu razliku samo uvećavala do kraja. Bilo je ogromnih 20:9 na poluvremenu, a Zvezda je odlučila da i drugi dio meča odigra maksimalno ozbiljno - pa je u tom periodu bila čak i ubedljivija nego u prvom.

Ekipiu Crvene zvezde predvodila je Teodora Majkić sa devet postignutih poena, još šest postigla je Isidora Bogunović, pet golova bili su delo Aleksandre Stamenić, dok su po četiri puta mrežu tresle Aleksandra Miletić, Tijana Simić i Katarina Mančić. U ekipi Partizana najefikasnija je bila Sofija Joksić, jedina igračica sa tri postignuta gola.

