Pokradena Crvena zvezda, klub se hitno oglasio: "Djeca ovome ne treba da svjedoče"

ŽRK Crvena zvezda saopštio da su iz klupskih prostorija ukradeni navijački rekviziti.

Izvor: MN PRESS

Ženski rukometni klub Crvena zvezda saopštio je da su opljačkane klupske prostorije i da su ukradeni navijački rekviziti, kupljeni za članove mladih kategorija i za roditelje igračica.

U saopštenju ŽRK Crvena zvezda, lidera ženske Superlige Srbije, navedeno je da je klub kupio rekvizite s obzirom na to da navijači retko dolaze na mečeve crveno-bijelih. Zvezdi nije jasno kome su mogli da smetaju ti rekviziti i koji kradljivci su ih prepoznali kao svoj "plijen".

"Ženski rukometni klub Crvena Zvezda sa žaljenjem obavještava javnost da su iz prostorija kluba ukradeni navijački rekviziti koje smo obezbijedili sa željom da naš podmladak i roditelji igrača imaju priliku da bodre svoje rukometašice i da se na utakmicama stvori ljepša i podsticajnija atmosfera.

"Imajući u vidu da navijači Crvena zvezde rijetko dolaze na utakmice ženskog rukometa, osjetili smo potrebu da dodatno podignemo atmosferu na tribinama. Iz tog razloga klub je kupio nekoliko bubnjeva, megafon, šalove i male barjake, kako bi djeca i mladi koji dolaze na utakmice mogli organizovano i sportski da bodre svoje rukometašice"

"Ovakav čin nije u duhu sporta, fer pleja"

"Međutim, prije nekoliko dana konstatovano je da su prostorije kluba obijene i da nedostaju bubnjevi. Kakva god da je bila pobuda počinilaca, smatramo da ovakav čin nije u duhu sporta, fer-pleja i vrijednosti koje želimo da prenesemo mladima. Djeca koja sa tribina bodre svoje sportistkinje treba da se uče zajedništvu, podršci, pozitivnom navijanju i poštovanju, a ne da budu svjedoci ovakvih postupaka".

"Nije nam jasno kome bi ovakvi rekviziti mogli da smetaju niti iz kog razloga bi neko imao potrebu da ih prisvoji, posebno imajući u vidu da su namijenjeni isključivo djeci, roditeljima u stvaranju bolje atmosfere na sportskim događajima. Uvjereni smo da sport mora ostati prostor fer igre, poštovanja i podrške, posebno kada je reč o najmlađima", saopštila je Crvena zvezda.

