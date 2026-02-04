logo
Svesrpski kup za rukometašice: Novi trijumf Crvene zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Beograđanke ponovo bolje od Banjalučanki.

Rukometašice Crvene zvezde, ŽRK Crvena zvezda Izvor: PROMO/Rukometni savez RS

Rukometašice Crvene zvezde po drugi put su osvojile Svesrpski kup. Šampionke Srbije su u finalu koje je igrano u Nišu pobijedile ŽRK Borac 44:22 (20:10). Ovo je bila repriza finala iz 2024. godine i tada su slavile igračice iz Beograda.

Banjalučke su dobro počele ovaj susret. Kod 2:2 bile su u prilici da povedu, ali Milana Railić nije uspjela da realizuje sedmerac. Potom su igračice u crveno-bijelim dresovima preuzele stvar u svoje ruke i na odmor su otišle sa prednošću 20:10.

Ništa se nije promijenilo u nastavku te su Beograđanke na kraju zasluženo došle do pehara kojeg je kapitenu Ani Kačarević uručio predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević. Pehar za drugo mjesto kapitenu Ivani Bobić predao je Ivan Milivojević, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Aleksandra Stamenić sa devet golova, kod Borca Milana Railić je dala šest, jedan manje upisala je Sandra Đurašinović.

Za najbolju igračicu proglašena je Đurđina Radojičić, kojoj je priznanje predao Vladimir Branković, član UO RS RS. Za najuspješnijeg golmana izabrana je Dragana Vukosavljević (Borac), dok je prvi strijelac Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda).

Tagovi

Svesrpski kup Rukomet ŽRK Crvena zvezda ŽRK Borac

