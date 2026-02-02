logo
"Važno je učestvovati": Umičević pred Svesrpski kup o razlici u kvalitetu: "Borba Davida i Golijata"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Svesrpski kup igra se u utorak i srijedu u niškom Čairu.

Svesrpski kup februar 2026 najava Izvor: Mondo/Slaven Petković

Polufinalnom utakmicom između rukometaša Sloge i Leotara (15.30 časova) sutra u u Nišu počinje deveti po redu Svesrpski kup u organizaciji Rukometnog saveza Srbije. Nakon toga, sa početkom u 18.00 časova, biće odigrano drugo polufinale u kojem su akteri Vojvodina i Partizan, što će ujedno biti meč za Superkup Srbije.

Dan kasnije (srijeda) prvo će u 15.30 časova biti odigrano finale petog izdanja Svesrpskog kupa za rukometašice između Crvene zvezde iz Beograda i ŽRK Borac (Banjaluka), a od 18 časova predviđeno je finale za rukometaše.

"Turnir je došao malo u nezgodno vrijeme jer ne odgovara nama, s obzirom na to da su naši klubovi u procesu priprema za početak drugog dijela prvenstva. Svesrpski kup je trebalo da se održi u decembru prošle godine i ovo je manifestacija za prošlu godinu. Na zahtjev naših prijatelja iz Rukometnog saveza Srbije ova rukometna svetkovina je prolongirana za februar tekuće godine, što smo na kraju prihvatili", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske, naglasivši:

"Ovo će biti utakmice između Davida i Golijata. Budžeti Vojvodine, Partizana i ŽRK Crvena zvezda su milionski, u evrima, a odmah i po pitanju kvaliteta i naši klubovi su u podređenom položaju. Ipak, ovo je više od sporta i mi smo jedini koji ovo takmičenje održavamo pod nazivom Svesrpski kup. Nadamo se lijepom druženju, sticanju novih iskustava, a idemo u Niš pod sloganom: 'Važno je učestvovati', ali i nešto naučiti. Posebno mi je drago što i rukometašice igraju, a moja malenkost je bila inicijator da se i one uključe u takmičenje. Vjerujem da će naši klubovi, u granicama sopstvenih mogućnosti, pružiti otpor favorizovanim rivalima."

Marinko Umičević obratio se pismenim putem Ministarstvu porodice, omladine i sporta Vlade Srpske za finansijsku pomoć za odlazak u Niš.

"Poslali smo dopis prvo bivšem ministru, potom i sadašnjem ministru kako bi novčano pomogli klubovima koji su u izuzetno teškoj situaciji baš kao i Savez. Mi smo ranije svakom klubu davali po 5.000 maraka (ukupno 15.000) za nastup u Svesrpskom kupu, nažalost ovog puta nismo bili u mogućnosti. Resorno Ministarstvo je ukinulo finansiranje Saveza već četiri godine što je poražavajuće, pa me i ne čudi što nismo dobili nikakvu pomoć, pa čak ni odgovor na naše dopise vezano za odlazak u Niš. Mi smo Svesrpski kup podigli na najviši mogući nivo, i sve je ostalo samo na nama – Rukometnom savezu Republike Srpske bez podrške i bez odgovora od nadležnog Ministarstva", zaključio je Marinko Umičević.

Turnir se igra u legendarnoj hali "Čair", a utakmice će prenositi RTRS, Simić TV, RTS, Arena sport, te Fejsbuk stranica Rukometnog saveza Republike Srpske.

(mondo.ba)

