Majstorija Stanića za pobjedu Širokog protiv Sarajeva! Cvitanovićevoj ekipi sada upitna Evropa!

Široki Brijeg na Pecari savladao Sarajevo sjajnim pogotkom Mate Stanića iz slobodnog udarca.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Fudbaleri Širokog Brijega oporavili su se od „petarde“ u Banjaluci i na svom terenu savladali Sarajevo sa minimalnih 1:0.

Sjajnim udarcem Mate Stanića iz slobodnog udarca Širokobriježani su stigli do trijumfa kojim su se održali u borbi za izlazak na evropsku scenu.

Ekipa Marija Cvitanovića nakon drugog poraza u posljednja tri meča, uz jedan remi, i dalje drži to treće mjesto, ali sada ima samo tri boda prednosti nad Širokim Brijegom, te četiri nad Veležom koji ima utakmicu manje.

Sarajevo je dobro otvorilo meč šanso Ljjića, ali njegov pokušaj zaustavio je Renato Josipović, a golman Sarajeva jedan je od najzaslužnijih za današnji uspjeh svoje ekipe.

Domaći su u prvom poluvremenu pogodili stativu, a na drugoj strani redale su se prilike pred njihovim golom, međutim, Josipović je odlično odbranio udarac Elezija, a u finišu prvog dijela i dva pokušaja Karlosa.

Trenutak odluke desio se u 55. minutu kada je Stanić sjajno pogodio iz slobodnog udarca sa 20 metara.

Sarajevo je nakon toga preuzelo inicijativu, ali nije uspjevalo da stvori prave šanse pred golom domaćih i to ih je koštalo trećeg poraza u sezoni.



