Vaterpolisti Borca posljednji na F8 Nordijskog trofeja u Bratislavi

Crveno-plavi su ove nedjelje doživjeli poraz u susretu za sedmo mjesto.

Izvor: VK Borac

Vaterpolisti Borca zauzeli su posljednju, osmu poziciju na finalnom turniru Nordijskog trofeja, koji se danas završava u Bratislavi. U susretu za sedmo mjesto, crveno-plave je rezultatom 6:2 porazio SPIF Stokholm.

Prvog dana turnira, u petak, igrače u crveno-plavim kapicama je porazio slovački tim KVP Kupele Pješćani rezultatom 17:9. Morali su, shodno tome, izabranici Davora Josipovića u razigravanje za plasman od petog do osmog mjesta, a tokom jučerašnjeg dana su doživjeli poraz u susretu sa Akademijom Barselona (17:10).

Inače, u Slovačkoj je Borac nastupio u sastavu: Marko Ćutković, Strahinja Sretković, Branko Malešević 1, Marko Grabež, Vuk Jovanović, Ognjen Topalović, Nikola Manojlović, Lazar Ćulibrk, Đorđe Todorović, Marko Lagundžić, Dušan Tadić 1, Jovan Mršić, Andrej Lakić i Jovan Gudurić.

Peto mjesto pripalo je ekipi Mančestera, koja je porazila Akademiju Barselona rezultatom 7:4. Od 11.30 časova, za treću poziciju se bore KVP Kupele Pješćani i Oradea, dok je veliko finale, između KVP Novaki i Elevejta iz Južne Afrike, zakazano za 13.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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