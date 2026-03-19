MONDO: VK Borac nastavlja evropsku priču, crveno-plavi na završnom turniru Nordijskog trofeja!

Banjalučki vaterpolisti oprostili su se od Nordijske lige, ali će debitantsku sezonu na ino-sceni nastaviti u drugom takmičenju.

Izvor: VK Borac

Vaterpolisti Borca nastupili us početkom mjeseca na turniru Nordijske lige, koji je održan u Bukureštu.

U prvom kolu, crveno-plave je porazio domaći Rapid, potom je u drugoj rundi izvojevan bod nakon "raspucanja" peteraca sa španskim Rubijem, da bi na kraju smotre bio uknjižen trijumf nad Sportingom iz Lisabona. Četiri boda bila su dovoljna za treće mjesto, ali ne i za nastup na finalnom turniru, koji će biti odigran u Berlinu.

Ipak, igrači u crveno-plavim kapicama će, saznaje MONDO, evropsku priču nastaviti na završnoj smotri Nordijskog trofeja!

Naime, prema propozicijama Nordijske lige, nastup na fajnal-ejtu u Njemačkoj, osim domaćina Nojkeln Berlina, sticali su osvajači pet grupa i dva najbolja drugoplasirana tima.

Izvor: VK Borac

Preostala tri drugoplasirana tima i najbolji trećeplasirani dobijali su vizu za F8 Nordijskog trofeja, gdje su ih čekali osvajači tri grupe ovog takmičenja i domaćin finalnog turnira u Bratislavi, KVP Pješćani.

Međutim, pošto je ovaj tim upravo jedan od prvoplasiranih timova u grupnoj fazi Nordijskog trofeja, oslobodilo se jedno mjesto na fajnal-ejtu, koje su popunili vaterpolisti Borca kao drugi najbolji trećeplasirani tim u Nordijskoj ligi.

Tako će se na završnom turniru naći SPIF Stokholm (Švedska), Mančester (Engleska) i Pješćani (Slovačka) kao najbolji timovi iz tri grupe Nordijskog trofeja, potom KVP Novaki (Slovačka), Oradea (Rumunija) i Rubi (Španija) kao tri najbolja drugoplasirana tima iz grupa Nordijske lige te Elevejt (Južna Afrika) i Borac kao najbolji trećeplasirani timovi iz Nordijske lige.

Ovaj turnir bi, prema saznanjima MONDA, trebalo da bude odigran od 5. do 7. juna.

