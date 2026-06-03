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Potpisao Vasilis Spanulis: Neočekivan potez legendarnog Grka, Zvezda je bila samo "varka"

Potpisao Vasilis Spanulis: Neočekivan potez legendarnog Grka, Zvezda je bila samo "varka"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Grčki trener Vasilis Spanulis nastavlja karijeru u domovini.

Vasilis Spanulis novi trener Arisa Izvor: MN PRESS

Grčka legenda i bivši trener Monaka Vasilis Spanulis nastaviće karijeru u Arisu. Iako se slavni plej spominjao kao potencijalni nasljednik Saše Obradovića u Crvenoj zvezdi, na Mali Kalemegdan će stići Španac Ibon Navaro.

Spanulis je dogovorio trogodišnju saradnju sa Arisom koji ima najveće ambicije u narednim godinama. Uložen je veliki novac i cilj je izlazak na najveću evropsku scenu.

Spanulis je prijevremeno završio saradnju sa Monakom zbog finansijske krize i odlaska nekoliko igrača, a iako se spominjao kao potencijalni kandidat za klupu Dubaija i Crvene zvezde, odlučio je da gradi karijeru u domovini.

Za to je najviše zaslužan Nikos Zizis koji je na funkciji generalnog direktora, a grčki mediji pišu da će budžet biti drastično uvećan i preći će 10 miliona evra.

Legendarni plejmejker je jako rano dobio šansu da kao trener predvodi tim na najvećoj sceni i prošle sezone mu je "za dlaku" izmakla titula šampiona Evrope. Trenersku karijeru je počeo u Peristeriju 2023. godine, da bi potom preuzeo selekciju Grčke.

Ubrzo je stigao i poziv Monaka koji je predvodio tokom dvije sezone. Sada je spreman za novi ambiciozni projekat i očigledno nije želio da insistira na novom angažmanu u Evroligi, već mu se dopala ideja čelnika Arisa...

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Tagovi

Vasilis Spanulis Aris košarka treneri

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