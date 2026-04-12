Zna se ko će na klupu Dubaija? Rastanak sa Golemcem, pa veliko evropsko ime

Autor Dragan Šutvić
Dubai čeka novog trenera nakon smjene Golemca i već postoje dvije ideje.

Ko će biti novi trener Dubaija Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dubai će u toku dana otpustiti hrvatskog trenera Juricu Golemca, iako je ne tako davno produžio ugovor sa njim. Golemcu nije pomoglo ni što je Dubai na prvom mjestu u ABA ligi, pa je odluka o smeni pala nakon poraza od Efesa u Sarajevu - kojim je srušen san o prolasku u plej-in Evrolige.

Koliko je to bilo realno očekivati u prvoj sezoni Dubaija u Evroligi, pitanje je svakako za čelnike Dubaija, ali procjena je da u budućnosti ne vide da Golemac može da nešto preokrene i izvede ovaj bogati klub na pravi put.

Ko će umjesto njega na klupu Dubaija? Za sada nema još zvanične odluke, ali provijavaju zanimljiva imena, a čini se da Dubai neće ni saopštiti rastanak sa Golemcem dok se ne dogovori s njegovim naslednikom. Ne traži trenera samo za finiš sezone, nego i za iduće.

Prvi favorit je srpski trener Saša Đorđević, koji je trenutno bez angažmana i ne vodi nikoga od kada je napustio reprezentaciju Kine, dok se takođe spominje i Vasilis Spanulis, donedavni trener Monaka.

I dok znamo da je Đorđević slobodan za preuzimanje novog kluba, isto tako znamo i da je Spanulis odlučio da napravi pauzu nakon iscrpljujuće godine sa Monakom. To je izjavio usred interesovanja koje je Aris imao za njega, ali treba sačekati i da li je isti odgovor kada zove Dubai.

Već u ponedjeljak u 20 sati Dubai očekuje novi veliki izazov kada će u ABA ligi u Zetri ugostiti podgoričku Budućnost, a ostaje da se vidi ko će u tom meču predvoditi ekipu s klupe.

