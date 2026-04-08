Zvanično: Evroliga stiže u Zenicu!

Košarkaši Dubaija i Valensije odmjeriće snage na parketu zeničke Arene.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

KK Dubai već neko vrijeme igra svoje utakmice na neutralnom terenu zbog rata na Bliskom istoku. Tako su Musa, Kamenjaš, Avramović i saigrači za destinaciju izabrali Sarajevo, odnosnu dvoranu Zetra, gdje su odigrali nekolicinu prethodnih mečeva kako u Evroligi, tako i u ABA ligi.

Sarajevska olimpijska dvorana, međutim, neće moći da ugosti tim uz UAE 17. aprila, kada igra protiv Valensije, zbog Sajma namještaja, koji se održava od 16. do 19. aprila.

U tom periodu zauzeta je i Skenderija, međutim danas je ozvaničeno da će se taj evroligaški meč, u okviru posljednjeg kola, igrati na parketu Arene u Zenici!

Ovu informaciju potvrdilo je Javno preduzeće za sportske objekte i terene doo Zenica, istakavši da je susret Dubaija i Valensije najveći košarkaški spektakl u istoriji grada.

Više informacija o ulaznicama, kako je navedeno, biće poznato u narednim danima.

Ekipa Valensije trenutno je na drugom mjestu na tabeli, sa učinkom od 23 pobjede i 13 poraza, i siguran je učesnik plej-ofa. Dubai je, sa druge strane, na 11. mjestu sa omjerom 19-17 i nada se napretku za bar jedno mjesto, koje donosi razigravanje za mjesto među osam najboljih timova.

