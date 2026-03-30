logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kakav Aleksin fer-plej, hoću pobjedu": Golemac se naljutio i napustio konferenciju poslije poraza od Zvezde

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jurica Golemac bio je vidno ljut i bijesan poslije poraza Dubaija od Crvene zvezde, naljutio se i na Aleksu Avramovića.

Jurica Golemac ljut na Aleksu Avramovića zbog fer-plej poteza

Crvena zvezda pobijedila je Dubai u derbiju kola ABA lige (84:82). U centru pažnje na ovom meču bile su sudije Sašo Petek (Slovenija) i dvojica hrvatskih arbitara (Josip Radojković i Denis Hadžić). Jurica Golemac bio je vidno ljut i bijesan poslije poraza, pa je u jednom momentu samo ustao i napustio salu za konferencije u Pioniru.

"Čestitam Zvezdi na pobjedi. Vratili smo se u drugom poluvremenu, imali priliku da preokrenemo meč, nismo uspjeli. Nedostajalo nam je energije i agresivnosti i to je to", počeo je Golemac.

Prvo pitanje bilo je baš to, za tenziju i traženje video provjere već u prvom minutu.

"Prvo pitanje je besmisleno. Tenzija? Sportska. Vidim da je lopta naša, šta je trebalo, da ne tražim provjeru. Na kraju nije bila naša, po meni jeste bila naša. Okej. Ne razumijem to pitanje."

Zatim je nešto mirnije odgovorio na pitanje o velikom broju mečeva u Evroligi i ABA ligi.

"Težak je ritam, imamo sedam mečeva u dvije nedjelje, jedna je odgođena, fali energije, rotacije, neki igrači se vraćaju iz povreda. Svi imaju probleme sa tim."

Golemac bijesan na Avramovića i fer-plej

Pogledajte

00:35
Aleksa Avramović priznao grešku u Pioniru
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Aleksa Avramović je priznao grešku u 12. minutu i da se lopta odbila od njega i da treba da bude za Zvezdu. Taj detalj je naljutio Golemca koji ga je poslije toga izvadio iz igre. Kada je čuo pitanje novinara o tom potezu, naljutio se...

"Ja sam takmičar, da li su sudije pravile greške, 36 bacanja naspram 16, da li je normalno? Ne znaš?", vikao je na novinara koji je pokušao da objasni da nije na njemu da priča o suđenju.

Nastavio je zatim slovenački trener, rođen u Zagrebu, sa izlivom bijesa.

"Nije na meni da odlučujem ko je izbacio loptu, fer-plej je za Kubertena, mi nismo tu za fer-plej nego da igramo. Ko je iz Zvezde digao ruku kad je napravio faul. Pitam te? Ako pitaš takva pitanja, kakav fer-plej, dođeš da igraš, pobijediš. Trenerska odluka je bila to što sam Aleksu izvadio iz igre", završio je Golemac, ustao i napustio konferenciju u momentu kada je PR Zvezde pitao da li ima još pitanja.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Dubai ABA liga Jurica Golemac Aleksa Avramović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC