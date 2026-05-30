"Nijedan klub u Evropi nije dobio toliko novca": Vučić o velikoj pomoći države za KK Zvezda i FK Partizan

Aleksandar Vučić ističe da su KK Crvena zvezda i FK Partizan dobili najveću podršku države u Evropi, uprkos neuspješnoj sezoni.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o velikim ulaganjima u FK Partizan i KK Crvena zvezda, koji su završili ovu sezonu neuspješno. Crveno-bijeli košarkaši ni ove sezone nisu ušli u finale ABA lige i KLS, dok su crno-bijeli fudbaleri okončali sezonu na trećem mjestu tabele Superlige.

"FK Partizan je dobio najveću podršku države, veću nego ijedan klub na svijetu, nema nijednog koji je toliko dobio", kazao je Vučić za TV Informer i dodao: "KK Crvena zvezda dobio je podršku veću nego ijedan klub u Evropi, sa sigurnošću tvrdim to".

Vučić je govorio o ta dva kluba dan nakon još jednog razočaravajućeg kraja Zvezdine sezone, u kojoj je ponovo ispala u polufinalu Košarkaške lige Srbije od Spartaka iz Subotice. Prethodno je ispala i u polufinalu ABA lige u seriji protiv Partizana.

Sa druge strane, podršci države Partizanu predsjednik Srbije govorio je uoči ponedjeljka i najvažnije sjednice klupske skupštine, na kojoj će biti glasano o povjerenju Upravnom odboru.

Potpredsjednica kluba za poslovnu politiku Milka Forcan rekla je da je korijen problema u klubu različito tumačenje pomoći države.

"Odatle je i korijen sukoba krenuo, jer u nekom periodu naravno da je predsjednik Rasim Ljajić komunicirao sa državom i sa predsjednikom Vučićem oko toga. U nekom trenutku je to bio Peđa. Nekad je to pisanim putem, kada se obratimo pismom, a čudno je da neko počeo da prihode od države kroz razgovor sa predsjednikom ili FSS posmatra kao lični doprinos. Kada država, vlada, predsjednik države, FSS puste pare Partizanu, oni puste Partizanu, a ne Rasimu, Peđi, Milki, ni Danku, već Partizanu, koji je institucija sa više od dva miliona navijača i nalazi se u situaciji u kojoj se nalazi. Nevjerovatno je da smo došli do toga da neko to lično doživljava, što mislim da je zaista zabluda", rekla je Forcan za KIDA SHOW.