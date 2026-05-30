logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda sve dalje od Vasilisa Spanulisa: Grk preuzima najambiciozniji projekat u Evropi

Crvena zvezda sve dalje od Vasilisa Spanulisa: Grk preuzima najambiciozniji projekat u Evropi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vasilis Spanulis i Aris su blizu dogovora o saradnji u narednom periodu, što znači da Zvezda mora da traži dalje.

Vasilis Spanulis i Aris blizu dogovora o saradnji Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će pred početak nove sezone tražiti novog trenera - jer se nedavno rastala sa Sašom Obradovićem, a Milan Tomić po svemu sudeći nije dugoročno rješenje za klupu crveno-bijelih. Kao jedna od opcija u prethodnom periodu pominjao se i grčki stručnjak Vasilis Spanulis, ali se čini da ni od tog posla nema ništa!

Kako prenose mediji u Grčkoj, Vasilis Spanulis je veoma blizu dogovora da u narednoj sezoni trenira Aris, što bi ujedno i zatvorilo vrata crveno-bijelima. Portal "Sport24" ističe da su Aris i Spanulis u završnim pregovorima, a to je samo dio veoma ambiciozbog plana koji ima jedan od najvećih grčkih klubova.

Izvor: Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia

Aris je nedavno prešao u vlasništvo mladog kanadskog milijardera Ričarda Sijaoa, koji planira značajna ulaganja i povratak kluba u sam vrh evropske košarke. Cilj je da se klub priključi Evroligi u bliskoj budućnosti, a angažovanje Spanulisa je jedan korak u tom smjeru. Na pregovore je najveći uticaj imao Nikos Zizis, bivši grčki košarkaš i dugogodišnji saigrač Vasilisa Spanulisa, sada generalni menadžer tima iz Soluna.

To znači da će Crvena zvezda morati da se okrene drugim rješenjima na tržištu. Za sada nije poznato ko će biti na klupi crveno-bijelih, ali ni kako će biti podijeljene uloge u spotskom dijelu kluba. Jasno je da bi Miloš Teodosić, godinu dana nakon odlaska u igračku penziju, mogao da se vrati na Mali Kalemegdan i dobije široka ovlašćenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Aris Vasilis Spanulis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC