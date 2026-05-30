Crvena zvezda sve dalje od Vasilisa Spanulisa: Grk preuzima najambiciozniji projekat u Evropi

Vasilis Spanulis i Aris su blizu dogovora o saradnji u narednom periodu, što znači da Zvezda mora da traži dalje.

Crvena zvezda će pred početak nove sezone tražiti novog trenera - jer se nedavno rastala sa Sašom Obradovićem, a Milan Tomić po svemu sudeći nije dugoročno rješenje za klupu crveno-bijelih. Kao jedna od opcija u prethodnom periodu pominjao se i grčki stručnjak Vasilis Spanulis, ali se čini da ni od tog posla nema ništa!

Kako prenose mediji u Grčkoj, Vasilis Spanulis je veoma blizu dogovora da u narednoj sezoni trenira Aris, što bi ujedno i zatvorilo vrata crveno-bijelima. Portal "Sport24" ističe da su Aris i Spanulis u završnim pregovorima, a to je samo dio veoma ambiciozbog plana koji ima jedan od najvećih grčkih klubova.

Aris je nedavno prešao u vlasništvo mladog kanadskog milijardera Ričarda Sijaoa, koji planira značajna ulaganja i povratak kluba u sam vrh evropske košarke. Cilj je da se klub priključi Evroligi u bliskoj budućnosti, a angažovanje Spanulisa je jedan korak u tom smjeru. Na pregovore je najveći uticaj imao Nikos Zizis, bivši grčki košarkaš i dugogodišnji saigrač Vasilisa Spanulisa, sada generalni menadžer tima iz Soluna.

To znači da će Crvena zvezda morati da se okrene drugim rješenjima na tržištu. Za sada nije poznato ko će biti na klupi crveno-bijelih, ali ni kako će biti podijeljene uloge u spotskom dijelu kluba. Jasno je da bi Miloš Teodosić, godinu dana nakon odlaska u igračku penziju, mogao da se vrati na Mali Kalemegdan i dobije široka ovlašćenja.