Kasper Rud jedva dočekao da ispadnu Novak Đoković i Janik Siner: "Tenis će dobiti novog šampiona Rolan Garosa"

Norvežanin je glavni favorit za titulu na Rolan Garosu pored Nijemca Aleksandra Zvereva.

Norveški teniser Kasper Rud je pored Aleksandra Zvereva glavni favorit za osvajanje Rolan Garosa, nakon što su sa drugog grend slema u sezoni eliminisani Janik Siner i Novak Đoković. U konkurenciji nema više nijednog igrača koji je osvajao velike titule, pa ćemo definitivno dobiti novog šampiona.

Tu je dosta mladih nada koje bi mogle da iskoriste šansu karijere, ali najveće iskustvo imaju Norvežanin i Nijemac. Rud je poražen u dva finala u Parizu, od Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, dok će ovog puta imati znatno lakši posao, naravno ukoliko se uopšte plasira...

"Turnir je sada veoma otvoren, što je osvježavajuće za cijeli svijet, jer će tenis dobiti novog velikog šampiona. Svi teniseri to znaju. Očigledno je bilo da su Novak i Janik bili veliki favoriti, posebno Janik. Pokušaću da iskoristim svoje iskustvo da sam već igrao u finalima", rekao je Rud.

Rud se spasio sa ivice ambisa u trećem kolu, pošto je gubio 2:0 od Tomija Pola, međutim, uspio je da preokrene i slavi poslije borbe u pet setova.

"U prva dva seta nisam imao nijednu brejk loptu, on me je razbijao. Tek kada sam u trećem uspio konačno da mu uzmem servis, stvari su počele da se mijenjaju", objasnio je nekadašnji drugi teniser svijeta.

Rud je dvije uzastopne godine bio finalista na Rolan Garosu (2022,2023), a na US Openu je još stigao do meča za titulu prije četiri godine. Na Australijan Openu i Vimbldonu nema zapaženije uspjehe.

