Španca optužili da je gurnuo djevojčicu koja skuplja loptice

Španac Rafael Hodar morao da se pravda zbog neprijatne situacije u trećem kolu Rolan Garosa.

Izvor: X/@alebmez

Mladi Španac Rafael Hodar plasirao se u četvrto kolo Rolan Garosa poslije velike borbe u pet setova, pošto je pobijedio Aleksa Mihelsona sa 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, 6:3. Ipak, meč je obilježio jedan incident, zbog kojeg je Hodar morao da se pravda na konferenciji za medije.

Naime, prilikom izlaska sa terena na pauzi između setova, Hodar nije obratio pažnju na djevojčicu koja skuplja loptice. Ona se saplela na pokrivku za teren dok mu se sklanjala sa puta, a mnogi su mislili da je odgurnuo... Ipak, na snimku se vidi da se saplela dok se kretala unazad.

Hodar je sve razjasnio na nimalo prijatnoj konferenciji za medije...

This is what Jodar said in press, adamantly denying pushing the ball girl.



Video angles I have seen so far are inconclusive on the incident, but he was rude to ball kids at other points in the match, also.https://t.co/Tv09R6M0qwpic.twitter.com/RylD2jQYiH — Ben Rothenberg (@BenRothenberg)May 29, 2026

"Ne sjećam se tačno da li je to bio kraj drugog ili trećeg seta. Nisam je gurnuo, kretala se unazad i saplela. Ja sam pri izlasku sa terena govorio ocu da mi doda određene stvari kada se vratim iz toaleta na pauzi između setova. Da, ona je pala, čini mi se, ali nisam je gurnuo, saplela se na reklamu. Izuzetno cijenim decu koja sakupljaju loptice, nikada ne bih mogao da je gurnem".

Novinar je insistirao sa pitanjem, pa je Hodar završio riječima: "Nisam je ne pipnuo, ne bih to nikada uradio".

Hodar će u narednoj rundi igrati sunarodnikom Pablom Karenjom Bustom koji je bio bolji od Tijaga Tirantea sa 7:6 (7:0), 7:5, 3:6, 6:4.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:00 Argiros prekinuo nastup zbog Novaka Đokovića Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub

(MONDO)