Selektor Srbije objavio spisak odbojkašica za Ligu nacija

Selektor Srbije može da računa na 16 igračica za naredne izazove u Ligi nacija.

Ženska odbojkaška reprezentacije Srbije u nedjelju putuje u Kinu, gdje će igrati na turniru Lige nacija. Selektor Zoran Terzić odredio je spisak igračica od 16 igračica, koje će konkurisati za sastav tima tokom dvije sedmice takmičenja u Kini i na Filipinima.

Na spisku su:

Tehničari: Slađana Mirković, Marija Miljević i Rada Perović

Korektori: Vanja Bukilić i Anja Zubić

Libera: Bojana Gočanin i Stefana Pakić

Blokeri: Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić i Maša Kirov

Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović

Odbojkašice će tokom I sedmice igrati u Nanđingu, u Kini, protiv Tajlanda (srijeda, 3. jun, 9.00), Poljske (petak, 5. jun, 13.30), Kine (subota, 6. jun, 13.30) i Belgije (nedjelja, 7. jun, 9.00).

Po završetku turnira u Kini seniorke Srbije će otputovati na Filipine gdje će igrati protiv Japana (srijeda, 17. jun, 14.00), Italije (četvrtak, 18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (petak, 19. jun, 10.00) i SAD (nedjelja, 21. jun, 6.00).

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru III sedmice igrati protiv Bugarske (srijeda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Njemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedjelja, 12. jul, 20.00).

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati četiri utakmice, odnosno ukupno 12.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

