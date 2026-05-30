logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kanađani otkrili karte za "zmajeve": Na spisku fudbaleri Juventusa, Bajerna, Seltika...

Kanađani otkrili karte za "zmajeve": Na spisku fudbaleri Juventusa, Bajerna, Seltika...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Kanade Džesi Marš odabrao je 26 fudbalera za predstojeće Svjetsko prvenstvo, gdje će biti jedan od domaćina.

Spisak fudbalera Kanade za Mundijal Izvor: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Polovina igrača je već nastupila na Mundijalu 2022. godine u Kataru, a u stručnom štabu Kanađana se nadaju da će se do početka oporaviti prva zvijezda tima David Alaba.

Kanada nastup na šampionatu svijeta otvara protiv selekcije Bosne i Hercegovine 12. juna u Torontu.

Golmani: Maksim Krepau (Orlando Siti), Oven Gudmen (Barnsli), Dejne St. Kler (Inter Majami).

Odbrana: Mojs Bombito (Nica), Derek Kornelius (Marsej), Alfonso Dejvis (Bajern Minhen), Luk de Fogeroles (FCV Dender), Alister Džonston (Seltik), Alfi Džons (Midlsbrou), Riči Larjea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Džoel Voterman (Čikago Fajer).

Vezni red: Ali Ahmed (Norič Siti), Tajon Buhanan (Viljareal), Metju Čonier (Los Anđeles), Stiven Eustakio (Porto), Marselo Flores (Tigres), Ismael Kone (Sasuolo), Liam Milar (Hal Siti), Džonatan Osorio (Toronto), Jakob Šafelburg (Nešvil).

Napad: Džontatan Dejvid (Juventus), Sajl Larin (Majorka), Tani Oluvaseji (Minesota Junajted), Promis Dejvid (Union Sen Žil).

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kanada mundijal zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC