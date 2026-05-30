Kanađani otkrili karte za "zmajeve": Na spisku fudbaleri Juventusa, Bajerna, Seltika...

Selektor Kanade Džesi Marš odabrao je 26 fudbalera za predstojeće Svjetsko prvenstvo, gdje će biti jedan od domaćina.

Polovina igrača je već nastupila na Mundijalu 2022. godine u Kataru, a u stručnom štabu Kanađana se nadaju da će se do početka oporaviti prva zvijezda tima David Alaba.

Kanada nastup na šampionatu svijeta otvara protiv selekcije Bosne i Hercegovine 12. juna u Torontu.

Golmani: Maksim Krepau (Orlando Siti), Oven Gudmen (Barnsli), Dejne St. Kler (Inter Majami).

Odbrana: Mojs Bombito (Nica), Derek Kornelius (Marsej), Alfonso Dejvis (Bajern Minhen), Luk de Fogeroles (FCV Dender), Alister Džonston (Seltik), Alfi Džons (Midlsbrou), Riči Larjea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Džoel Voterman (Čikago Fajer).

Vezni red: Ali Ahmed (Norič Siti), Tajon Buhanan (Viljareal), Metju Čonier (Los Anđeles), Stiven Eustakio (Porto), Marselo Flores (Tigres), Ismael Kone (Sasuolo), Liam Milar (Hal Siti), Džonatan Osorio (Toronto), Jakob Šafelburg (Nešvil).

Napad: Džontatan Dejvid (Juventus), Sajl Larin (Majorka), Tani Oluvaseji (Minesota Junajted), Promis Dejvid (Union Sen Žil).

