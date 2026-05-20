Skandal sa novcem Jugoslaviji zgadio Svjetsko prvenstvo: "Ne vješajte Miljana Miljanića za banderu, svi smo krivci"

Reprezentacija Jugoslavije doživjela je debakl na Svjetskom prvenstvu 1982. godine u Španiji, a sve je počelo zbog novca i ugovora sa proizvođačima opreme.

Bliži se Mundijal 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku, a već mjesecima znamo da reprezentacija Srbije neće učestvovati na njemu. Tim koji su tokom kvalifikacija vodili Dragan Stojković i Veljko Paunović, koji je stigao "na gotovo", nije obezbijedio plasman na Svjetsko prvenstvo i to je još jedan razočaravajući rezultat srpskog fudbala. A bilo ih je kroz istoriju, čak i daleko većih, koje su pratili ogromni skandali!

Vjerovatno najkontroverznije Svjetsko prvenstvo na koje je išla naša selekcija, tada još pod imenom Jugoslavija, jeste Mundijal 1982. godine u Španiji. Haos je počeo i prije početka takmičenja, zbog toga što su igrači bili podijeljeni između dva proizvođača opreme, a stigla je naredba da svi moraju nastupiti u istim kopačkama!

Kako je zbog kopački nastao haos na Mundijalu?

Koliko je zapravo veliki bio skandal koji je pratio fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije saznalo se tek nakon bolnog ispadanja sa turnira. Jugoslavija je nesrećno poražena od Španije koja je imala očiglednu pomoć glavnog arbitra, a zatim je domaćin turnira u posljednjem kolu grupne faze izgubio od Irske - jer je to bio jedini ishod koji obje selekcije vodi u drugu fazu takmičenja. Jugoslovenski fudbaleri završili su učešće i našli se na udaru javnosti - kako zbog igre, tako i zbog svega što ih je mjesecima pratilo.

"U Saragosi, slično kao i u Novom Sadu, više se vodilo računa u kojim će kopačkama igrati naši fudbaleri nego kako će da igraju. Kada se pojavio menadžer Pume nastala je takva pometnja da je morao čak da interveniše i naš konzul iz Madrida koji je lijepo molio menadžera da fudbalere ostavi na miru, bar dok traje Svjetsko prvenstvo. Kasnije može svoje stvari da istjeruje na čistinu. Negdje pred meč sa Hondurasom, pošto je od svojih poslodavaca žestoko kritikovan jer još niko od 'plavih' nije zaigrao u kopačkama Pume, menadžer je održao konferenciju za štampu", pisale su tada TV Novosti.

Zapravo, problem je nastao još u Jugoslaviji. Iako je dio reprezentativaca postigao dogovor sa kompanijom Puma da na Svjetskom prvenstvu igra u kopačkama tog proizvođača, FSJ je odlučio da to ne može tako. Odluka Fudbalskog saveza Jugoslavije bila je da svi moraju da nastupe u kopačkama Adidas, što se nije svidjelo ni fudbalerima koji su već dobili novac od sponzora ni sponzoru koji je taj novac podijelio.

Ko je uzeo novac od sponzora?

Javnost je bila veoma dobro upućena i znalo se da pojedini fudbaleri imaju privatne ugovore sa Pumom, koja je igračima i dostavila opremu. Pričalo se da su pojedini "farbali" znak na svojoj opremi kako bi ipak igrali u dobijenoj opremi, a da ne ulaze u sukob sa savezom koji je bio vrlo rigorozan nakon odluke o istoj opremi.

"Naravno, svako brani svoje interese, i menadžer je obavijestio jugoslovenske novinare koliko je kome u Novom Sadu dao zapadnonjemačkih maraka da zaigra u kopačkama Pume. I počele su da se ređaju cifre: od 10.000 do 25.000 maraka. Najveću svotu, navodno, dobili su oni najbolji: Šurjak, Zajec i Sušić", navodi se u istom tekstu jednog od najuticajnijih medija tog doba.

Dok je Jugoslavija "patila" zbog loše igre svog fudbalskog tima, u Španiji se događala nova drama! Konferencija koju je održao agent Pume dodatno je uzburkala vodu, pa su i pojedini reprezentativci moraju da se oglase o situaciji u kojoj se nalaze.

"Zajec je jedini pošten od svih igrača. Došao je, izvinio se, htio da vrati novac, jer mu je naređeno da igra u cipelama Adidas", rekao je menadžer Pume koji je pregovarao sa jguoslovenskim fudbalerima pred Mundijal. Sa druge strane, Velimir Zajec tvrdi da je on prevaren u ovom poslu! Na kraju, fotografi jugoslovenskih medija imali su priliku da fotografišu nekoliko spornih ugovora - između ostalih i Zajecov. "Dvojica foto-reportera jugoslovenskih listova snimila su tri ugovora o tim famoznim kopačkama. Među njima je i Zajecov. Navodno, lijepo se vidi cifra: 10.000 maraka, koja je zatim prepravljena hemijskom olovkom ili naliv perom na - 15.000! Nikola Jovanović je dobio ček na 10.000 maraka, dok je golman Dragan Pantelić takođe uzeo novac od Pume i do početka turnira nije bio u potpunosti isplaćen", prenosili su mediji u Jugoslaviji.

Jugoslovenski novinari vratili su se iz Španije i prije nego što je nacionalni tim zvanično ispao sa Svjetskog prvenstva, jer je bilo jasno da je to debakl reprezentacije. Tokom puta su saznali nove detalje - umjesto odricanja koje su najavili, fudbaleri su pored ugovora sa Pumom dobili novac i od Adidasa. Na terenu ga nisu opravdali.

"Prošlog petka, dok još nije odigrana utakmica Španija - Sjeverna Irska (0:1), vraćali smo se iz Madrida u Jugoslaviju avionom u društvu menadžera Adidasa. Shvatio čovjek da više nema razloga da troši devize za službeno putovanje, kao da je predosjetio da nam rezultat iz Valensije neće odgovarati... I slučajno mu se ote: "Prema ugovoru sa Fudbalskim savezom Jugoslavije, mi smo svoju obavezu ispunili do kraja. I dali smo nekoliko hiljada maraka da se u Španiji podijeli igračima." Nije rekao koliko je to novaca, ali se saznaje da je fudbalerima podijeljeno po 10.000 maraka", navodi se u tekstu TV Novosti, uz dodatak: "Tako su naši 'plavi' uprkos katastrofalnom rezultatu, finansijski lijepo prošli: dobili su marke od Pume, dobili i od Adidasa, a prije polaska u Španiju, baš zbog tog rata oko cipela, velikodušno su se odrekli premija koje će zaraditi na Mundijalu! Tada su još rekli: odričemo se premija u humanitarne svrhe. Nisu rekli u čiju korist, a možda je i bolje jer ništa nisu ni zaradili".

Zašto su mediji branili Miljanića?

Selektor Miljan Miljanić poveo je na turnir ekipu sastavljenu od pravih asova, koji su iz nedjelje u nedjelju igrali derbije u jednoj od najboljih evropskih liga, a na kraju se nacionalni tim potpuno slomljen vratio sa takmičenja. Remi bez pogodaka protiv Sjeverne Irske, poraz od Španije i tijesna pobjeda nad Hondurasom golom Vladimira Petrovića sa bijele tačke u 88. minutu meča bili su sve što je Jugoslavija prikazala. Logično, zbog toga se i selektor našao na udaru - iako su igrači bili na njegovoj strani!

"Fudbal nam je minulih sedmica značio više od bilo kakve igre, prožimajući naše emocije do te mere da smo sve ostalo zapostavljali. Izjave fudbalera čitali smo kao poruke sudbine, svaku vijest o njima primali smo sa radošću ili bolom kao da je riječ o najroljenijima, a selektorove zamršene misli shvatili smo kao zagonetne izreke starozavjetnih proroka u kojima je sadržana mudrost posvećenog u Veliku Tajnu. Miljanić nam je ličio na Mojsija koji svoj fudbalski narod vodi kroz pustinju ka obećanoj slavi.

Sada bismo da ga razapnemo, ili, bar, objesimo na najbližu banderu. Ne činimo to! Miljanić, takav kakav je, žrtva je jednako kao i svi mi. Krivac je, takođe, kao i svi mi. Zašto je Miljanić žrtva i zašto smo mi krivci? Stvar je u tome što smo imali potrebu za prorokom na mjestu selektora fudbalske reprezentacije, što nam je fudbal tradicionalna kompenzacija za mnogo šta drugo, to poželjnija što su vremena teža. Mi smo Miljaniću stavljali oreol na glavu (on se nije opirao). Mi smo svaki uspjeh, pa makar i protiv Luksemburga ili Grčke, veličali do trijumfalizma (on je na tome gradio mit o sebi i svojoj reprezentaciji). Mi smo ga uzdizali, on je u tome uživao. Ko ne bi!

Upravo zato što nam je taj mit odgovara, što nam je svakodnevnicu činio prijatnijom a budućnost izlednijom, mi smo ga podržavali i uvećavali, bojili i resili, sve dok, poput ogromnog šarenog balona, nije pukao nad našim glavama. I sad, dok dolazimo sebi, uviđamo da je ta šarena laža bila načinjena od pustih riječi, i to riječi slaganih bez smisla i pameti. Bajna balkanska retoričnost! Sadržala je, činilo nam se, sve,a bila je prazna kao crvljiv orah", navodi se u drugom tekstu jugoslovenskog lista, u kojem se posebno analizira selektor.

Ko je igrao za reprezentaciju Jugoslavije na Mundijalu '82?

Na spisku selektora Miljanića za Svjetsko prvenstvo u Španiji našli su se golmani Dragan Pantelić, Ratko Svilar i Ivan Pudar, defanzivci Ive Jerolimov, Velimir Zajec, Nenad Stojković, Zlatko Krmpotić, Zoran Vujović, Nikola Jovanović i Miloš Hrstić, vezni igrači Ivan Gudelj, Vladimir "Pižon" Petrović, Edhem Šljivo, Jurica Jerković, Ivica Šurjak (kapiten) i Predrag Pašić, kao i napadači Zvonko Živković, Zlatko Vujović, Safet Sušić, Miloš Šestić, Stjepan Deverić i Vahid Halilhodžić.

Jugoslavija je imala veoma zanimljiv put na Svjetsko prvenstvo u Španiji, pošto je iz drugog šešira izvučena u grupu u kojoj je bila Italija. Tim Miljana Miljanića nije uspio da savlada Italijane u dva meča - upisani su poraz na gostovanju i remi na domaćem terenu - ali je Italija kiksnula i na gostovanju Danskoj i na svom terenu protiv Grčke. Jugoslovenski fudbaleri pobijedili su sve utakmice protiv Danske, Grčke i Luksemburga, što je bilo dovoljno za put na Mundijal sa prve pozicije - ispred Italijana koji su takođe otišli na turnir.

Na Svjetskom prvenstvu u Španiji tim Jugoslavije nije uspio da ostavi dobar utisak, a nisu nešto bolji bili ni domaćin Španija, odnosno autsajder Sjeverna Irska koji su umjesto Miljanićevog tima otišli u drugu grupnu fazu. Na kraju krajeva, Jugoslavija nije blistala na terenu i potpuno se obrukala svim detaljima koji su je pratili oko Mundijala.

(MONDO, Dušan Ninković)