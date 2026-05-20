Skandal u kvalifikacijama za Rolan Garos: Zamalo fizički obračun tenisera

U kvalifikacionom meču za Rolan Garos izbila je žustra rasprava između dvojice rivala.

Duel kvalifikacija za Rolan Garos između Pedra Martinesa i Reija Sakamota nije završen samo pobjedom španskog tenisera, već i scenama koje su privukle mnogo više pažnje od samog rezultata. Martines je slavio sa 6:2, 7:5, ali je poslije posljednjeg poena uslijedio žestok verbalni sukob dvojice igrača.

Prilikom pozdrava na mreži, umjesto uobičajenih čestitki, došlo je do rasprave između tenisera. Verbalni okršaj brzo je postao sve intenzivniji, pa je u jednom trenutku djelovalo da bi situacija mogla da preraste i u fizički obračun. Prema navodima sa terena, Martines je čak pozvao rivala da razgovor nastave van terena.

Napeta situacija natjerala je glavnog sudiju Džona Bloma da reaguje. Sišao je sa stolice glavnog sudije i stao između dvojice tenisera, uspjevši da spriječi dalju eskalaciju i smiri tenzije.

Razlog sukoba za sada nije poznat, ali je tokom meča bilo očigledno da između Martinesa i Sakamota postoji velika nervoza, koja je kulminirala odmah po završetku susreta.

