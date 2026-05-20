logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Reprezentativac Srbije ide u Sporting

Reprezentativac Srbije ide u Sporting

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Uroš Kojadinović će nakon Tuluza zaigrati u Sportingu iz Lisabona gdje će zameniti Fransiska Kika Koštu.

Uroš Kojadinović ide u Sporting Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Transfer karijere je pred Urošem Kojadinovićem. Startni desni bek reprezentacije Srbije poslije velikog uspjeha sa nacionalnim timom i plasmana na Svjetsko prvenstvo dogovorio je prelazak u Sporting iz Lisabona gdje će otići 2027. godine, saznaje "Mocart sport".

Nekadašnji rukometaš Spartaka i Partizana je igrama u francuskom Tuluzu, ali i u reprezentaciji Srbije zaslužio mjesto u jednom od najstabilnijih članova Lige šampiona, a koliko se očekuje od njega govori i to da će on zamijeniti nevjerovatno Fransiska Kika Koštu u Portugalu.  Nevjerovatni Kiko ide u Flensburg i Uroš će mu biti direktna zamjena.

Predvođen braćom Košta, Salvadorom i Brankinjom Sporting je uspio da dvije godine zaredom igra četvrfinale Lige šampiona, a sada će sa 25-godišnjim Srbinom potpisati trogodišnji ugovor. 

Nevjerovatan put Uroša Kojadinovića 

Nevjerovatno napreduje iz godine u godinu Uroš Kojadinović. Rođeni Subotičanin počeo je kao desno krilo u Spartaku i kao krilo je došao u Partizan. Zapravo je u Partizanu u tri godine polako prebacivan na desnog beka, gdje je prvo igrao kod Darija Krželja pa potom i kod Đorđa Ćirkovića. Iz Partizana je otišao 2024. godine i kod Denija Anđelkovića u Tuluzu je pokazao klasu. 

Zamijenio je na mjestu desnog beka u nacionalnom timu dugogdišnje reprezentativce Miloša Orbovića i Predraga Vejina i sada zajedno sa Urošem Mitrovićem čini par desnih nekova. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:10
Gol Uroša Kojadinovića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC