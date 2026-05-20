Reprezentativac Srbije ide u Sporting

Uroš Kojadinović će nakon Tuluza zaigrati u Sportingu iz Lisabona gdje će zameniti Fransiska Kika Koštu.

Transfer karijere je pred Urošem Kojadinovićem. Startni desni bek reprezentacije Srbije poslije velikog uspjeha sa nacionalnim timom i plasmana na Svjetsko prvenstvo dogovorio je prelazak u Sporting iz Lisabona gdje će otići 2027. godine, saznaje "Mocart sport".

Nekadašnji rukometaš Spartaka i Partizana je igrama u francuskom Tuluzu, ali i u reprezentaciji Srbije zaslužio mjesto u jednom od najstabilnijih članova Lige šampiona, a koliko se očekuje od njega govori i to da će on zamijeniti nevjerovatno Fransiska Kika Koštu u Portugalu. Nevjerovatni Kiko ide u Flensburg i Uroš će mu biti direktna zamjena.

Predvođen braćom Košta, Salvadorom i Brankinjom Sporting je uspio da dvije godine zaredom igra četvrfinale Lige šampiona, a sada će sa 25-godišnjim Srbinom potpisati trogodišnji ugovor.

Nevjerovatan put Uroša Kojadinovića

Nevjerovatno napreduje iz godine u godinu Uroš Kojadinović. Rođeni Subotičanin počeo je kao desno krilo u Spartaku i kao krilo je došao u Partizan. Zapravo je u Partizanu u tri godine polako prebacivan na desnog beka, gdje je prvo igrao kod Darija Krželja pa potom i kod Đorđa Ćirkovića. Iz Partizana je otišao 2024. godine i kod Denija Anđelkovića u Tuluzu je pokazao klasu.

Zamijenio je na mjestu desnog beka u nacionalnom timu dugogdišnje reprezentativce Miloša Orbovića i Predraga Vejina i sada zajedno sa Urošem Mitrovićem čini par desnih nekova.

