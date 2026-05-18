Ko je za Lina Červara najbolji rukometaš u istoriji?

Kiril Lazarov je bio jedan od najboljih strijelaca u istoriji rukometa, a za Lina Červara čak i - najbolji ikada.

Iako je sa Ivanom Balićem osvojio sve što se osvojiti može u selekciji Hrvatske, a sa svojim "kaubojima" se sudarao sa Nikolom Karabatićem u najboljim danima Lino Červar ima drugog favorita.

Za njega je najbolji ikada - Kiril Lazarov. U autobiografiji najboljeg makedonskog rukometaša ikada "Samo na pobjedu" govorio je o njihovoj saradnji i tome zašto smatra da je Lazarov veliki igrač i veliki trener u nastajanju.

"Vaspitanje jednog mladog čovjeka i sportiste je prvo što sam primijetio kada smo se prvi put sreli u ljeto 2000. I moja supruga Barbara se složila oko toga sa mnom nakon što smo mladog Makedonca izveli na piće blizu Doma sportova. Umio je graditi zdravu i iskrenu komunikaciju, a to je zapravo kultura. Kulturu nema svako u današnjem svijetu. Izvrsne komunikacijske vještine su mu otvarale sva vrata. Kire je posjedovao harizmu, a ne samo sportski dar.

Temelj je ponio iz roditeljskog doma. Jako sam poštovao njegovog oca. Blagoje, njegov prvi učitelj, usmjerio ga je jako dobro. Razvijao mu je samopouzdanje pripremajući ga za vrtloge vrhunskog sporta", počeo je Lino Červar.

"Bili smo sirotinja, platu nismo dobili godinu dana"

Červar koji se duboko u osmoj deceniji vratio na klupu i sada će kao trener Pelistera igrati protiv Alkaloida koji vodi Lazarov istakao je da je Makedonac uvijek bio više od običnog igrača.

"U njemu sam prepoznao nešto više od običnog igrača. Vidio sam da se radi o posebnom liku koji je riješen da postane vrhunski sportista. Imao je radnu etiku, ostajao je poslije treninga. Vježbali smo povratni pas na desno krilo, šut, odvrtanje i zavrtanje, kako je govorio. To je bila i ostala njegova specijalnost. Kada zamahne, a onda šakom napravi pokret, u tome je bio i ostao majstor. Razvijali smo periferni vid, a svako njegovo dodavanje je već tada imalo oči", ispričao je on.

Lino Červar i Kiril Lazarov najbolje se znaju iz Zagreba gdje su sarađivali početkom dvijehiljaditih. Situacija nije bila najbolja, ali rukomet jeste.

"Te sezone smo igrali sa Metkovićem čuvenu finalnu seriju plej-ofa u pet utakmica. Bili smo sirotinja u odnosu na njih. Platu nismo primili godinu dana i tako smo izašli pred rivala koji je igrače plaćao i po 200.000 njemačkih maraka te sezone. Ta titula je bila ogroman uspjeh. Sjećam se derbija Zagreba i Celja u Ligi šampiona. Bile su to velike utakmice. U prvoj je mladi Kire rasturio čuvenog Dejana Perića.

Govorio sam mu pred revanš: 'Pazi se Perketa, on te sada sanja danonoćno, zna ti broj cipela, šta si doručkovao i broj telefona roditelja u Svetom Nikoli.' I Perić se osvetio. Priznao je to Kire. To je njegov kvalitet. Znao je da bude samokritičan. Umio je da razgovara o svojim greškama. Kiretova biografija je više od životopisa. To je lekcija iz koje će moći puno da se nauči i pošalje veliki broj poruka svima, a prije svega mladim rukometašima."

"Vidim ga kao najboljeg svih vremena"

Kiril Lazarov je jedan od rijetkih koji su uspjeli da u reprezentativnom rukometu daju više od 1.000 golova, a to se postiže samo uz nevjerovatan karakter.

"Uvijek me je oduševljavao taj njegov pozitivan stav prema životu i sportu. Odrastao je na betonu u svom Svetom Nikoli i svojom karijerom pokazao da život počinje tek kada se izađe iz zone komfora. To je jedini put prema uspjehu. Njemu to nije bilo teško. Postoji mnogo velikih sportskih talenata koji to nisu mogli. Kiro je mudar čovjek koji ne kaže sve što misli, ali misli sve što kaže. To je velika stvar. Posjeduje ogroman karakter sposoban za donošenje velikih i pravih odluka na terenu i van njega. Fenomen. Takvog treba tražiti.

Kiro je čovjek sa stavom. Uvijek je iz njega izbijala ta potreba za usavršavanjem, kao i glad za napredovanjem. Uvijek je znao šta je važno i pravo. Nikada ga ništa nije moglo slomiti. Uvijek je znao da se iz svake patnje i kušnje izvuče pouka. Mijenjao je klubove, ali nigdje nije zatvorio vrata. Svaku priliku je koristio za ličnu promjenu. Uspijevao je da se prilagodi situaciji i mijenja u skladu sa ciljevima. Njegova karijera šalje poruku da nijedan trud nije uzaludan", rekao je Lino Červar.

Na kraju je Lazarov na najvišem nivou trajao od kraja devedesetih kada je igrao za Pelister pa do 2022. godine kada je završio karijeru u Nantu sa preko 40 godina. Zato Červar ima hrabrosti da ga izabere ispred Balića i Karabatića.

"Vidim sliku Kireta Lazarova kao najboljeg igrača svih vremena, ako se u obzir uzme kriterijum igrača kao kompletne osobe i vrijednosti koja traje preko četrdeset godina, i to uvijek na vrhunskom nivou. To nijednom vrhunskom igraču nije pošlo za rukom. Niko kao Kire nije uspio da igra vrhunski u četrdeset i prvoj godini. Ako je kriterijum dugovječnost, Kire je prvi na listi!

Olimpijske igre u Tokiju se temelje na tri načela koja će promijeniti svijet. Jedno od njih je da svakom sportisti inspiracija mora biti stremljenje ka višim ciljevima. To je Kiretov potpis. Svih ovih dvadeset i pet godina, željan pobjede, stalnog dokazivanja, uvijek za još jedan gol, za dalje i više. Zato nije broj. On je ime i prezime, čovjek odluke. Kire Lazarov. Čovek sa izraženim pobjedničkim stavom o životu i sportu. U isto vrijeme igrač ubilačkog instinkta i gospodin fer-pleja."

Tek sada će da pokaže kvalitet

Samo nekoliko sezona je trener, a već je napravio uspjehe i sa Makedonijom i sa novim klubom Alkalidom. Klub nastao 2021. godine uspio je da osvojio kup i superkup Makedonije, ali i da prošle sezone osvoji evropski trofej, EHF kup. Sve to je predvidio Červar.

"Znao sam to i ranije, ali kao selektor reprezentacije Makedonije sam i osjetio da se u njegovom pristupu igranju za svoju zemlju uvijek osećala ljubav prema domovini i sopstvenom narodu. Podario mu je mnogo radosti, sreće, nacionalnog ponosa i dostojanstva. Nikada se nije dvoumio, čak i kada su mu nudili pasoše drugih reprezentacija. Uvijek je znao gdje su njegova kuća i zemlja rođenja. Dosta je uložio u sebe. Obrazovan, sa tečnim znanjem nekoliko svjetskih jezika, predstavlja najboljeg ministra spoljnih poslova svoje Makedonije", završio je Lino Červar.

