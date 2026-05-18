Leće slavi srpskog napadača: Gol u 96. minutu za nadu u opstanak u Seriji A

Nebojša Šatara
Nikola Štulić je postigao najbitniji gol ove sezone, pogodak koji bi Lećeu mogao da donese opstanak u ligi.

nikola stulic gol za opstanak lecea Izvor: Giovanni Evangelista / LaPresse / Profimedia

Nakon što je Stefan Leković donio opstanak Estrelja Amadori u Portugalu, sada bi Nikola Štulić mogao to da učini Lećeu u Italiji.
Nakon što je Kremoneze savladao Udineze u gostima 1:0 djelovalo je da će pred posljednje kolo Leće biti u zoni ispadanja, ali je Nikola Štulić to spriječio svojim pogotkom u 96. minutu utakmice.

Povelo je Leće glom Marokanca Čedire, ali je Sasuolo izjednačio preko Laurijentea, da bi poslije novog pogotka Čedire Pinamonti ponovo izjednačio. Kada su svi mislili da je gotovo i da ćemo gledati remi, pojavio se Štulić i dao gol. Pogledajte kako:

Nakon što je Volpato promašio situaciju 1 na 1 sa golmanom Lećea uslijedio je napad Lećea u kome je Gandelman spustio loptu, Štulić se sjajno okrenuo, sa leđa otresao čuvara i zakucao loptu u gol.

Štulić je došao u Leće na početku sezone iz Šarloa i ovo mu je četvrti gol ove sezone. Sada će u posljednjem kolu Leće na svom terenu dočekati Đenovu i samo pobjeda će sigurno donijeti opstanak. Sa druge strane Kremoneze koji je bod ispod igra sa Komom koji juri Ligu šampiona.

