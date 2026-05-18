Leće slavi srpskog napadača: Gol u 96. minutu za nadu u opstanak u Seriji A

Nikola Štulić je postigao najbitniji gol ove sezone, pogodak koji bi Lećeu mogao da donese opstanak u ligi.

Nakon što je Stefan Leković donio opstanak Estrelja Amadori u Portugalu, sada bi Nikola Štulić mogao to da učini Lećeu u Italiji.

Nakon što je Kremoneze savladao Udineze u gostima 1:0 djelovalo je da će pred posljednje kolo Leće biti u zoni ispadanja, ali je Nikola Štulić to spriječio svojim pogotkom u 96. minutu utakmice.

Povelo je Leće glom Marokanca Čedire, ali je Sasuolo izjednačio preko Laurijentea, da bi poslije novog pogotka Čedire Pinamonti ponovo izjednačio. Kada su svi mislili da je gotovo i da ćemo gledati remi, pojavio se Štulić i dao gol. Pogledajte kako:

Beauty of football: from certain relegation to Serie A survival in a minute.



Štulić only 4G in Serie A, but this one worth gold. His Charleroi numbers were inflated, but he’s the type of ST who brings value in other ways too. Hopefully more next season.pic.twitter.com/EykuKMwQn5 — Serbian Football Scout (@SerbFootyScout)May 17, 2026

Nakon što je Volpato promašio situaciju 1 na 1 sa golmanom Lećea uslijedio je napad Lećea u kome je Gandelman spustio loptu, Štulić se sjajno okrenuo, sa leđa otresao čuvara i zakucao loptu u gol.

Štulić je došao u Leće na početku sezone iz Šarloa i ovo mu je četvrti gol ove sezone. Sada će u posljednjem kolu Leće na svom terenu dočekati Đenovu i samo pobjeda će sigurno donijeti opstanak. Sa druge strane Kremoneze koji je bod ispod igra sa Komom koji juri Ligu šampiona.

