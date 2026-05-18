Konor Mekgregor dobio poziv koji nije smio da odbije

Nebojša Šatara
Irski MMA borac Konor Mekgregor boriće se protiv Maksa Holoveja u UFC.

konor mekgregor protiv maksa holoveja u ufc

Ljubiteljima MMA u regionu sigurno je najvažnija vijest godine dolazak organizacije UFC u Beograd, ali ako biste pitali navijače širom svijeta bio bi to povratak u oktagon legendarnog Konora Mekgregora (37). Legendarni Irac prekinuće dugu pauzu u karijeri i odmjeriti snage sa Maksom Holovejem, najavio je Dejna Vajt, prvi čovjek organizacije UFC.

Događaj će biti organizovan 11. jula i trebalo bi da privuče ogromnu pažnju cjelokupne svjetske javnosti. Biće ovo drugi okršaj Mekgregora i Holoveja, nakon što su se sastali prije 13 godina. Tada je odlukom sudija nakon tri runde do pobjede stigao Konor Mekgregor, pa će ovo biti prilika da mu se Maks Holovej revanšira. Mnogi smatraju da je američki borac apsolutni favorit jer je u daleko boljoj formi od svog narednog rivala.

Konor Mekgregor se posljednji put borio u julu 2021. godine kada ga je Dastin Poarje prebio u prvoj rundi, pa su doktori nakon pet minuta borbe prekinuli meč. Isti rivali bili su u oktagonu nekoliko mjeseci kasnije, kada je Poarje sredinom druge runde poslao na spavanje Mekgregora, koji od 2016. godine ima četiri MMA borbe i samo jednu pobjedu.

Sa druge strane, Maks Holovej je i dalje prisutan u svjetskom vrhu, iako više nije šampion. Posljednji meč imao je u martu kada ga je pobijedio Čarls Oliveira, prije toga je savladao Dastina Poarjea, a još ranije izgubio od Ilje Topurije, bio bolji od Džastina Gejdžija...

Mekgregor u karijeri ima skor 22-6, dok je Holovej na 27-9 i takve karijere obećavaju spektakl. Biće zanimljivo vidjeti kako će Irac izgledati nakon čak pet godina pauze, ali možda bi baš svježina mogla da bude njegov adut protiv jednog od najatraktivnijih boraca današnjice.

