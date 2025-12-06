logo
Mekgregor najavio spektakularan povratak: "Želim pojas do 77 kilograma i to nije sve"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Konor Megregor vjeruje da će uskoro moći da stigne do nove titiule

Konor Mekgregor se želi vratiti u MMA Izvor: Mateo - MPA/Splash / Splash / Profimedia

Jedna od najvećih MMA zvijezda svih vremena Irac Konor Mekgregor, najavio je da kreće u pohod na trostruku krunu u UFC-u, a posljednja titula koju želi pripada Islamu Mahačevu. Mekgregor, koji se često pojavljuje u javnosti što zbog dobrih što zbog loših komentara, vjeruje da ima šansu za istorijski uspjeh.

Prije devet godina Mekgregor je u Medison Skver Gardenu postao prvi borac u istoriji UFC-a koji je istovremeno držao dva pojasa. Nedavno je isto uspio i Mahačev, koji je na priredbi UFC 322 pobjedom nad Džekom Delom Madalenom osvojio i titulu u velter kategoriji.

Mekgregor je naglasio da ga zanima isključivo pojas i pohvalio je rivala za njegov posljednji uspjeh tokom podkasta snimljenog u svom pabu:

"Samo sam ja sam sebi najveća motivacija i svakako želim priliku da napadnem taj pojas. Sigurno želim šansu za titulu u velter kategoriji do 77 kilograma i da idem po trostruku krunu. Biće to dobra borba, pravi rat. Mahačev je imao odličan nastup protiv Dela Madalene i svaka mu čast", rekao je Mekgregor.

Podsjećamo, Mekgregor je posljednji put nastupio u oktagonu 2021. godine, kada je poražen od Dastina Poirijera, a u tom meču zadobio je i prelom noge.

Tagovi

MMA Konor Mekgregor UFC

