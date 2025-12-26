Skupština FK Željezničar potvrdila: Sanin Mirvić preuzima klub!

Na sjednici skupštine FK Željezničar prihvaćen prijedlog o strateškom partnerstvu sa Saninom Mirvićem.

Izvor: Damir Hajdarbašić, www.fkzeljeznicar.ba

Skupština fudbalskog kluba Željezničar donijela je odluku o strateškom partnerstvu sa Saninom Mirvićem.

Većinom glasova prihvaćen je ugovor prema kojem će Mirvić, kako je ranije pisalo, imati većinske pozicije u klupskim organima, dok će klub imati manjinske.

"Sve operativne odluke donosiće sam Mirvić, ali o krupnim strateškim pitanjima odlučivaće se zajednički. Imovina FK Željezničar je zaštićena te se neće moći prodavati bez odobrenja kluba, prenosi "Klix".

"Delegati FK Željezničar usvojili ugovor o strateškom partnerstvu sa gospodinom Saninom Mirvićem.

Nakon usvajanja Dnevnog reda, razmatrana je tačka koja se odnosila na prijedlog ugovora o strateškom partnerstvu, kao i prijedlog izmjena i dopuna Statuta FK Željezničar. Delegatima su detaljno prezentirane sve ključne odredbe predloženog ugovora, uz obrazloženje pravnog, organizacionog i finansijskog okvira budućeg partnerstva.

Nakon provedene rasprave, Skupština je većinom glasova prihvatila i usvojila ugovor o strateškom partnerstvu sa gospodinom Saninom Mirvićem. Također, usvojene su i izmjene i dopune Statuta FK Željezničar, koje imaju za cilj unapređenje korporativnog upravljanja.

Fudbalski klub Željezničar će u narednom periodu detaljnije upoznati javnost sa osnovnim stavkama ugovora o strateškom partnerstvu, u skladu sa važećim propisima i interesima Kluba, te objaviti novi Statut Kluba.

Sjednica Skupštine je u toku, a izvještaj će biti objavljen nakon iste", saopštio je FK Željezničar.

Podsjetimo, Sanin Mirvić je i osnivač i direktor američke kompanije “American Farmers Network“ i brat Ismira Mirvića predsjednika i glavnog finansijera rivalskog FK Sarajevo.