"Nemam trenera i ok sam sa tim": Novak šokirao Amerikance, objasnio im zašto mu samo jedan čovjek pomaže

Novak Đoković je na konferenciji za medije poslije meča sa Kamilom Majhžakom istakao da je njegova ideja da nastavi da radi sa Borisom Bošnjakovićem.

Izvor: Printscreen/Eurosport/X/BNP Paribas Open

Novak Đoković pobjeđuje, a nema trenera. Sada je savladao Poljaka Kamila Majhžaka 4:6, 6:1, 6:2 na startu turnira u Indijan Velsu, a nakon te pobjede zanimalo je američke novinare da li planira da dovede prvog trenera i da započne saradnju sa nekim. Za sada je plan da sa njim radi Boris Bošnjaković.

"Boris koji je sa mnom je bio asistent i analitičar, tako da on popunjava tu poziciju, ali nemam nikoga koga bih mogao da nazovem prvim trenerom u ovom momentu. I ja sam u redu sa tim. Osjećam da imam ono što mi je potrebno. Ne mislim da sam sada spreman u ovoj fazi karijere da dovedem nekog potpuno novog i da sa njim prođem kompletan proces upoznavanja. To ne znači da ne pokušavam da poboljšam igru ili da inoviram, da nađem načine na i van terena da poboljšam igru. Radim to, doveo sam različite ljude, proveo sam nekoliko nedjelja analizirajući i dekonstruišući moju igru.

Mislim da se isplatilo. Imao sam sjajan turnir u Australiji, pobijedio sam Sinera u pet setova i odveo sam Karlosa u četvrti set. Bilo mi je potrebno nekoliko godina da pobijedim bilo koga od njih. Nisam ih mnogo pobjeđivao na grend slemovima posljednjih godina. Bilo je sjajno vidjeti da još mogu da ih pobijedim i da sam još na najvišem nivou", objasnio je Novak poslije meča.

Kako igrati 5 setova?

"Ne bih preporučio", rekao je novinarki koja ga je pitala da opiše svoje iskustvo igranja mečeva u pet setova. Pitanje je bilo da li to mogu i djevojke da izdrže.

"Kada se spremaš za grend slem gdje igraš na tri dobijena seta osjećaš se kao da se pripremaš za nešto kompletno drugačije. Mečevi traju po pet-šest sati, ja sam igrao najduže finale u istoriji sa Nadalom 2012. Skoro šest sati smo igrali u Australiji. Nevjerovatno je bolno i zahtjevno. Sa Janikom sam u Australiji igrao četiri i po sata. Te 2012. se moje tijelo brže oporavljalo. Da, imaš dan između mečeva, ali kada imaš takav meč to uzme danak. Jako je teško se oporaviti. Možda ćete i naredni meč igrati dobro, ali uzeće to danak na turniru. Potpuno je drugačije", završio je Novak.