Bogdana opet sklonili, zablistao igrač kog je Denver otjerao: Otkako se rastao sa Jokićem igra košarku karijere

Bogdan opet nije igrao, a Majkl Porter je bio na terenu i dominirao.

Ponovo nema Bogdana Bogdanovića na terenu. Los Anđeles Klipersi su savladali Memfis 123:120, a kapiten reprezentacije Srbije nije bio u igri.

Kavaj Lenard sa 28 poena i 5 skokova je bio najbolji, dok je Benedik Maturin imao dabl-dabl a 21 poenom i 10 uhvaćenih lopti. Darijus Garland je takođe imao 21 poen, ali uz 6 asistencija i 4 skoka. Kod Memfisa Taj Džerom je upisao 23 poena i 7 asistencija.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Šta se desilo na ostalim mečevima?

U meču koji bi inače bio derbi Oklahoma je savladala oslabljeni Golden Stejt 104:97. Šaj Gildžes Aleksander je imao 27 poena i po 5 skokova i asistencija, a sa druge strane Gui Santos je upisao dabl-dabl sa 22 poena i 11 skokova.

Atlanta je dobia Filadelfiju 125:116 u meču u kome je eksplodirao Džejlen Džonson sa 35 poena, 10 skokova i 7 asistencija. Dodao je Nikel Aleksander-Voker 24 poena, dok je sa druge strane Tajris Maksi imao 31, a Kventin Grajms 26, uz 24 poena Kelija Ubrea.

Netsi su iznenadili Pistonse i savladali ih 107:105 uz čak 30 poena i 13 skokova Majkla Portera koji igra u životnoj formi otkako je prešao iz Denvera. Juta nije pružila nikakav otpor Milvokiju koji je uz Janisa Adetokumba a 27 poena, 9 skokova i 8 asistencija savladao rivala 113:99.