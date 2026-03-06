Sa kim je Natalija Jokić gledala Nikolin meč? Osvojio NBA titulu, došao u Evroligu i nestao poslije otkaza

Natalija Jokić gledala je sjajan meč Nikole Jokića i Luke Dončića u društvu Vlatka Čančara u Denveru.

Nikola Jokić dominira u NBA ligi. Upisao je novi tripl-dabl i donio pobjedu Denveru protiv Lejkersa (120:113). Meč je završio sa 28 poena, 13 asistencija i 12 skokova, dok je na drugoj strani Luka Dončić imao 27 poena i 11 skokova. Sve to sa tribina pratila je Natalija Jokić u društvu njihovog zajedničkog prijatelja - Vlatka Čančara.

Bivši igrač Nagetsa bio je u "Bol Areni" i gledao svoj bivši tim. Kada su ga kamere primijetile, oficijalni spiker je to rekao prisutnima i zamolio ih da ga pozdrave što su oni uradili. Natalija je aplaudirala, a Vlatko je dobio zaslužene aplauze kao dio šampionskog tima Denvera.

Imao je mnogo lijepih sjećanja u Denveru, pošto je igrao sa Nikolom i osvojio šampionski prsten. Uspjeh je mao i sa Dončićem u reprezentaciji Slovenije pošto su zajedno osvojili Eurobasket 2017. godine.

Čančar je karijeru započeo u domovini i igrao za Olimpiju, odatle je došao u Megu i poslije dvije sezone otišao u španski Burgos. Denver ga je izabrao kao 49. pika 2017. godine, ali je ostao u Španiji do 2019. i tek onda je otišao "preko okeana".

Tražio je put do NBA putem Razvojne lige, nije pretjerano igrao u Denveru na početku, sve do šampionske sezone kada je odigrao čak 60 mečeva i imao najbolju sezonu (5 poena, 2,1 skok i 1,3 asistencija po meču). Vjerovatno bi se tu i zadržao da nije imao ogromne probleme sa povredama. Taman što počne da igra, dogodi se novi problem.

U julu prošle godine je došlo vrijeme za rastanak Denvera i Čančara i došao je u Evroligu, potpisao za Armani i trebalo je to da bude njegov povratak. Nažalost, zbog povrede koljena je odigrao samo dva meča u elitnom takmičenju i to protiv Partizana i Crvene zvezde. Ugovor je raskinut i od tada nigdje nije igrao. Poslije dužeg vremena se pojavio u javnosti i to na utakmici Denvera.

