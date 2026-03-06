logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sa kim je Natalija Jokić gledala Nikolin meč? Osvojio NBA titulu, došao u Evroligu i nestao poslije otkaza

Sa kim je Natalija Jokić gledala Nikolin meč? Osvojio NBA titulu, došao u Evroligu i nestao poslije otkaza

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Natalija Jokić gledala je sjajan meč Nikole Jokića i Luke Dončića u društvu Vlatka Čančara u Denveru.

Vlatko Čančar i Natalija Jokić zajedno gledaju utakmicu Denvera Izvor: Printscreen/X/tatianaclinares

Nikola Jokić dominira u NBA ligi. Upisao je novi tripl-dabl i donio pobjedu Denveru protiv Lejkersa (120:113). Meč je završio sa 28 poena, 13 asistencija i 12 skokova, dok je na drugoj strani Luka Dončić imao 27 poena i 11 skokova. Sve to sa tribina pratila je Natalija Jokić u društvu njihovog zajedničkog prijatelja - Vlatka Čančara.

Bivši igrač Nagetsa bio je u "Bol Areni" i gledao svoj bivši tim. Kada su ga kamere primijetile, oficijalni spiker je to rekao prisutnima i zamolio ih da ga pozdrave što su oni uradili. Natalija je aplaudirala, a Vlatko je dobio zaslužene aplauze kao dio šampionskog tima Denvera.

Imao je mnogo lijepih sjećanja u Denveru, pošto je igrao sa Nikolom i osvojio šampionski prsten. Uspjeh je mao i sa Dončićem u reprezentaciji Slovenije pošto su zajedno osvojili Eurobasket 2017. godine.

Čančar je karijeru započeo u domovini i igrao za Olimpiju, odatle je došao u Megu i poslije dvije sezone otišao u španski Burgos. Denver ga je izabrao kao 49. pika 2017. godine, ali je ostao u Španiji do 2019. i tek onda je otišao "preko okeana".

Tražio je put do NBA putem Razvojne lige, nije pretjerano igrao u Denveru na početku, sve do šampionske sezone kada je odigrao čak 60 mečeva i imao najbolju sezonu (5 poena, 2,1 skok i 1,3 asistencija po meču). Vjerovatno bi se tu i zadržao da nije imao ogromne probleme sa povredama. Taman što počne da igra, dogodi se novi problem.

U julu prošle godine je došlo vrijeme za rastanak Denvera i Čančara i došao je u Evroligu, potpisao za Armani i trebalo je to da bude njegov povratak. Nažalost, zbog povrede koljena je odigrao samo dva meča u elitnom takmičenju i to protiv Partizana i Crvene zvezde. Ugovor je raskinut i od tada nigdje nije igrao. Poslije dužeg vremena se pojavio u javnosti i to na utakmici Denvera.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Natalija Jokić Denver košarka NBA liga Vlatko Čančar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC