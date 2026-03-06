Lebron Džejms bolji od svih u istoriji NBA lige

Lebron Džejms je oborio još jedan NBA rekord, ali je opet izgubio od Denvera i Nikole Jokića.

Lebron Džejms je izgubio od Nikole Jokića, ali je opet srušio rekord. Već je Kralj najbolji u velikom broju statističkih kategorija, ali sada je prestigao Karima Abdula Džabara po broju pogođenih šuteva iz igre. Poslije 7 od 11 iz igre na ovom meču i 16 poena on je došao do 15.838 pogođenih šuteva iz igre što je najviše ikada.

Do sada je legendarni centar Los Anđeles Lejkersa držao taj rekord, a Lebron je sada pretekao rekord koji je trajao punih 37 godina. Ima jedan pogodak više od Karima i samo će se popravljati svoj rekord. Još ranije je oborio i ostale rekorde ovog centra.

Oborio mu je rekord po broju postignutih poena pa Lebron sada ima preko 43.000 poena, kao i po broju odigranih minuta pošto je na oko 60.500 minuta u igri. Čak i sa 40 godina Lebron prosječno ima 21,6 poena i 7 asistencija uz 5,6 skokova po meču.

Od svih bolji, samo od Jokića ne

Lebron Džejms je u karijeri bolji od svakog tima osim jednog - Denvera. Nagetsi su Lebrona pobijedili 25 puta, a Lebron ih je savladao 22 puta. Najgore su prošli Reptorsi pošto Lebron ima 48 poena i samo 16 poraza protiv njih, zatim Minesota sa 33 pobjede i 12 poraza, pa Lejkersi sa skorom 22-8 protiv Lebrona. Najbliži Denveru su Hjuston Roketsi sa 25 poraza i 23 pobjede nad Lebronom i Majami koji ima 25 poraza i 22 poraza. Očigledno je bolji od svih - osim Jokića.

Sada je Nikola Jokić sa svojim Nagetsima opet pobijedio Kralja i to 120:113. Srpski centar je imao 28 poena, 13 asistencija i 12 skokova, uz 28 poena,7 asistencija i 4 skoka Džamala Mareja to je bilo dovoljno za pobjedu.

