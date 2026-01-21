logo
"Jokić je jedan od najvećih ikada": Kakve riječi Lebrona Džejmsa

"Jokić je jedan od najvećih ikada": Kakve riječi Lebrona Džejmsa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Lebron Džejms je pred kamerama pohvalio Nikolu Jokića i rekao da je on jedan od najvećih košarkaša svih vremena.

Lebron Džejms hvali Nikolu Jokića Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to je svima jasno. Dominira u NBA ligi, niko mu ne može ništa, a o kakvoj veličini se radi govore i riječi Lebrona Džejmsa, čovjeka koji je osvojio četiri titule u najjačoj ligi svijeta. Za njega je srpski centar među najvećim svih vremena.

"Imam ogromno poštovanje za velikane koji su igrali ranije, za velikane koji igraju danas, one koji dolaze. Jokić je jedan od najvećih koji je ikada igrao ovu igru. Kada sam ga vidio pored terena, prišao sam da mu ukažem poštovanje", rekao je Lebron pred kamerama u svlačionici.

Učinio je to poslije meča u kom su Lejkersi dobili Denver (115:107) uz nevjerovatnu partiju Luke Dončića koji je upisao tripl-dabl (38, 13sk, 10as). Lebron je bio blizu sličnog učinka (19, 9sk, 8as), a Jokić nije igrao za Nagetse zbog povrede.

Kakvu sezonu ima Jokić?

Nikola igra nevjerovatno u tekućoj sezoni. Ima brojke kao na video-igri. Trenutno je na tripl-dabl učinku i to u prosjeku, zaista nevjerovatno - 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija po utakmici. Neki igrači u najjačoj ligi svijeta ovakav učinak nemaju ni na jednom meču, a kamoli u cijeloj sezoni.

Svi sa nestrpljenjem očekuju njegov povratak na teren i nadaju se da će to biti uskoro. Protiv Majamija je doživio povredu, tačnije hiperekstenziju koljena i sada sve zavisi od ljekara i njegovog oporavka.

Tagovi

NBA liga Nikola Jokić Lebron Džejms

