Ipak ne može to bez Jokića: Horor partija Denvera i šamar za pamćenje

Težak poraz Denvera pred svojim navijačima bez Nikole Jokića u sastavu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Učinilo se u jednom trenutku da se Denver navikao na igre bez Jokića, dobio je sedam od deset utakmica koje je propustio, međutim prethodne noći - bolno prizemljenje. Nagetsi su odigrali "horor utakmicu" na svom terenu protiv Šarlota i pošteno se obrukali kako dugo nisu.

Na kraju 110:87 za Šarlot, što je zaista rezultat kakav Denver ne smije sebi da dopusti, pa ni bez najboljeg igrača svijeta. Niti je Šarlot ekipa koja treba da ih dobija 23 razlike, niti je normalno da zadrži Denver na samo 87 poena kod kuće.



U redovima oslabljenih Nagetsa, za koje osim našeg Jokića nisu igrali ni Kristijan Braun, Aron Gordon, Kem Džonson, Jonas Valančijunas i Kurtis Džouns, najefikasniji je bio Džamal Marej - sa samo 16 poena. Dvocifreni su bili još samo Džulijan Strouter sa 15, Džejlen Piket sa 12 i Pejton Votson sa 11 - i to je to.

Kod Šarlota se istakao Brendon Miler sa 23 poena, s klupe je Rajan Kalkbrener dodao 17, a po 14 su imali Kolin Sekston i Kon Knupel.

Naredni meč Nagetsi imaju u sredu protiv LA Lejkersa i čini se da su se previše čuvali za taj duel.

NBA rezultati 19. januar: