Jokić poklekao, kamere sve snimile!

Nikola Jokić se izgleda konačno pomirio sa Tako Belom poslije čuvene reklame zbog koje nije pušten njegov momenat na NBA draftu.

Izvor: Printscreen/X/TheDunkCentral

Nikola Jokić se izgleda konačno pomirio sa "Tako Belom". Zbog te čuvene reklame niko nije mogao da vidi momenat kada je izabran na NBA draftu 2014. godine. U momentu kada je saopšteno da je odabran kao 41. pik je išla ta, sada već čuvena reklama. Djeluje da su konačno našli zajednički jezik, bar prema najnovijem snimku koji se pojavio.

"Nikada nisam probao 'Tako Bel',samo zbog toga", izgovorio je Jokić jednom prilikom kada je dobio pitanje o tome.

Sada su ga kamere uhvatile kako jede baš taj specijalitet iz američkog lanca brze hrane. U momentu kada je vidio da ga snimaju, samo je odmahnuo rukama.

Naravno, sve ovo više djeluje kao da je reklama koja je snimljena i koja će tek da bude objavljena, ali bilo kako bilo, Jokić je na kraju poklekao.

Jokić se, podsjetimo, povrijedio na meču protiv Majamija, došlo je do hiperekstenzije koljena i svi sa nestrpljenjem čekaju vijesti o njegovom povratku. Stigle su dobre vijesti iz Amerike da se oporavlja brže nego što je planirano i da bi mogao da se vrati već krajem januara.

Uprkos njegovom izostanku, Denver je uspio da zadrži kontinuitet i da pobijedi na šest od devet mečeva, ali je jasno da je potpuno drugačije kada je na terenu najbolji na svijetu.

