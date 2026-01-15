logo
Denver reda pobjede i bez Nikole Jokića: Osporavani saigrač se pretvorio u "zvijer" i igra kao MVP

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Denver je nastavio da bilježi dobre rezultate i bez povrijeđenog Nikole Jokića, savladan je Dalas u gostima. Blistao je Džamal Marej.

Denver baz Nikole Jokića pobijedio Dalas Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je ostao bez Nikole Jokića, ali rezultati nisu patili u NBA ligi. Bar ne za sada. Upisala je ekipa iz Kolorada novu pobjedu, pao je Dalas i to na gostovanju - 118:109. Bila je ovo deveta utakmica bez najboljeg igrača na svijetu i šesta pobjeda njegovog tima.

Od kada je Jokić "pao", dvojica igrača su se pretvorili u "zvijeri". Džamal Marej i Pejton Votson. Upravo je Marej blistao protiv Maveriksa i ubacio je 33 poena, uz 5 asistencija i dva skoka. Votson je dodao 18, uz 5 skokova i dve asistencije. Između njih našao se Eron Gordon koji se vratio iz povrede (22, 6sk, 3as).

Na drugoj strani nevidljiv je bio prvi pik sa drafta Kuper Fleg (6, 1sk, 1as), dok je Nađi Maršal bio najbolji sa 24 poena i 5 skokova. Denver je tako zadržao drugo mjesto na Zapadu sa skorom 28-13, dok je Dalas na 12. poziciji sa 15-26.

Ono što je dobra vijest za Nagetse jeste i da oporavak Jokića teče bolje nego što je očekivano i mogao bi da se vrati na parket već krajem januara.

Rezultati:

  • Indijana - Toronto 101:115
  • Filadelfija - Klivlend 107:133
  • Čikago - Juta 128:126
  • Nju Orleans - Bruklin 116:113
  • Dalas - Denver 109:118
  • Sakramento - Njujork 112:101

NBA liga Denver Nikola Jokić

