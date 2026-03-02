logo
Završen ligaški dio Premijer lige BiH: Ljubinje i Novi Grad napuštaju elitu, ko ide u plej-of?

Dragan Šutvić
Nakon 18 kola, uslijediće odigravanje plej-ofa.

odbojka pokrivalica Izvor: Shutterstock

Proteklog vikenda završen je ligaški dio takmičenja u Premijer ligi BiH za odbojkaše i odbojkašice.

I u jednoj i u drugoj konkurenciji za bodove se borilo 9 timova. Prema propozicijama takmičenja, posljednjeplasirana ekipa seli se u niži rang, dok će ekipe koje su našle od prve do osme pozicije nastaviti sezonu kroz odigravanje plej-ofa za šampiona.

U muškoj konkurenciji, najviše je pokazala ekipa Napretka. Tim iz Odžaka nije osjetio gorčinu poraza ni u jednoj od 16 utakmica, izgubivši samo četiri seta. Kakanj 78 kao najbliži pratilac kasni čak 10 bodova za Napretkom, a na trećoj i četvrtoj poziciji našli su se Bosna Sarajevo (31) i Modriča (30).

Ove ekipe će imati prednost domaćeg terena u četvrtfinalnoj fazi plej-ofa, koja se igra na dvije pobjede.
Donji dio čine Domaljevac (29), Tempo (16), Ilidža (14) i Borac (7). Ligu napušta ekipa Ljubinja, koja je ostvarila samo jednu pobjedu i osvojila samo četiri boda.

Kod odbojkašica, sa pol-pozicije u plej-of ulazi ORT. Sarajevski tim je osvojio 35 bodova, koliko i branilac titule Gacko, koji je uknjižio lošiji omjer pobjeda i poraza od Sarajki (ORT 13-3, Gacko 12-4). Na trećem mjestu se našao banjalučki Borac, sa bodom manje od vodećeg dvojca, dok će povlašten status u bitkama za polufinale imati i Bimal Jedinstvo (31) na četvrtoj poziciji.

U plej-ofu će se naći i Kula Gradačac (27), Igman (24), Goražde (21) i BL Volej (5), dok će se u niži rang preseliti Novi Grad (4).

PREMIJER LIGA BiH (odbojkaši) – parovi četvrtfinala

Napredak (1) – Borac (8)
Kakanj 78 (2) – Ilidža (7)
Bosna Sarajevo (3) – Tempo (6)
Modriča (4) – Domaljevac (5)

PREMIJER LIGA BiH (odbojkašice) – parovi četvrtfinala

ORT (1) – BL Volej (8)
Gacko (2) – Goražde (7)
Borac (3) – Igman (6)
Bimal Jedinstvo (4) – Kula Gradačac (5)

