"Razapeli bi nas da smo prodali igrače": Rasim Ljajić će od države tražiti pomoć za Partizan

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić istakao da će klub vjerovatno ponovo tražiti pomoć od države jer u januaru nije dobio dovoljno dobre ponude za svoje igrače.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan trenutno se nalazi u krizi rezultata, a već duži vremenski period nalazi se u finansijskoj krizi zbog kojeg je država više puta morala da mu pomaže kako bi prebrodio teške situacije. Predsjednik crno-bijelih Rasim Ljajić otkriva da su finansije u Humskoj i dalje problem, a da se uskoro može očekivati još jedna molba upućena državi za novčanu pomoć!

Partizan je tokom januarskog prelaznog roka mogao da zaradi određeni novac, ali to ne bi bilo dovoljno - ponude koje su stigle za Andreja Kostića, Nikolu Simića i Milana Roganovića bile su daleko od klauzula koje oni imaju u ugovorima. Po riječima Ljajića, javnost bi razapela čelnike Partizana da su pristali na takve transfere.

"Očekivali smo neki transfer u januaru i on bi pokrio sve potrebe koje imamo. Ne samo po pitanju monitoringa, nego i funkcionisanja do juna, a onda bi tada bilo neminovno da se neki od igrača proda. To mora da bude glavni izvor finansiranja kluba, a ne da stalno pružamo ruku. Neće niko da nam daje ako neprestano tražimo... Ponude su u januaru bile nezadovoljavajuće. Bilo je direktnih i konkretnih interesovanja za Kostića, Simića i Roganovića, ali su ponude bile daleko ispod izlaznih klauzula. Zaista bi nas javnost razapela da smo pod tim uslovima prodali igrače", rekao je Rasim Ljajić za "Sportski žurnal".

Predsjednik Fudbalskog kluba Partizan otkrio je da klupski čelnici kao prvi naredni cilj imaju prolazak monitoringa kako bi narednog ljeta crno-bijeli mogli da igraju evropske kvalifikacije. Ipak, to nije jedini cilj - u Partizanu razmišljaju i o drugim stvarima, prije svih popravljanju atmosfere oko kluba.

"Kratkoročni ciljevi su da prođemo monitoring, obezbijedimo sredstva do juna, što je najteži dio posla. Takođe, da budemo konkurentni u prvenstvu, odnosno vratimo se na pobjednički kolosijek. Posljednji prioritet je da vratimo atmosferu koju smo imali do nedavno, odnosno do kraja 2025. Sve do meča protiv IMT-a je bio dobar ambijent. Navijači su se vratili na stadion, pružali podršku. To je sad otišlo u potpuno drugom pravcu. Ako bismo se vratili na pravi put, sve ovo bi moglo da se restartuje i da ode u pozitivnom smjeru", rekao je predsjednik Partizana.

Vidi opis "Razapeli bi nas da smo prodali igrače": Rasim Ljajić će od države tražiti pomoć za Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Kao što je Predrag Mijatović više put isticao, država je tokom sezone više puta pomagala Fudbalskom klubu Partizan. Rasim Ljajić otkriva da će Partizan ponovo tražiti pomoć od države Srbije, iako je svestan da to nije održiv sistem funkcionisanja i da neće moći tako stalno.

"Država nam je pomagala u svakom monitoringu i bez tih sredstava teško da bismo prošli. Vjerovatno ćemo se i sad obratiti za pomoć, ali ona nije dovoljna da bi klub funkcionisao. Sa druge strane, nijedna država na svijetu neće pomagati klubu u njegovom svakodnevnom radu. Ipak, zatekli smo tešku situaciju u klubu i država je uvijek izlazila u susret i pomagala nam je da bismo prošli monitoring. Drugih alternativnih izvora nije bilo. Nismo prodavali igrače. Jedini transfer je bila prodaja Stefana Kovača u Rusiju. Priliva novca osim od sponzora nije bilo. U principu, na duži period, treba da tražimo pomoć od države za infrastrukturu, ono što će naredne generacije da koriste. Važno je obezbijedimo sredstva prije svega od prodaje igrača i drugih izvora finansija na čistoj komercijalnoj osnovi. To je jedini način stabilizacije kluba. Ne možemo da zavisimo od monitoringa do monitoringa. To na duži period ne bi moglo da bude dobro. Svaka država bi digla ruke. Nije u obavezi da to radi. Sad je vanredna situacija i zaista smo bili prinuđeni u ovih godinu dana zbog duga koji smo naslijedili. Uspjeli smo da smanjimo značajno dug i stabilizujemo klub. Ali kao što sam rekao, to ne zanima navijače kad su loši rezultati", istakao je Ljajić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!