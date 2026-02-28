Damir Čakar utučen poslije poraza Partizana: "Žao mi je i sebe, situacija je teška"

Damir Čakar se obratio poslije poraza Partizana od OFK Beograda.

Partizan je sa novim trenerom Damirom Čakarom doživio poraz. U Humskoj je OFK Beograd slavio (2:1), a oba gola postigao je bivši igrač Crvene zvezde Milan Rodić. Prvi u 44, a drugi u 94. minutu. Poslije meča se obratio novi šef struke crno-bijelih.

"Realno, mislim da smo prvo poluvrijeme igrali odlično, poveli sa 1:0 i razlika je trebalo da bude veća. Primili smo gol u najnezgodnijem momentu, na kraju prvog dijela. U drugom poluvremenu isto kao i do sada, konfuzno. Nisam siguran da li je ovo trebalo da izgubimo, realno. Fudbal je takav, šta ćemo. Situacija je teška. Žao mi je zbog svega, zbog navijača, zbog mene lično. Mislio sam da ćemo upisati tri boda. Jednostavno, nije se desilo...", rekao je Čakar poslije meča za "Arenu sport".

Čakar je došao na klupu poslije derbija. Zbog poraza od Zvezde uprava kluba uručila je otkaz Nenadu Stojakoviću i napravila promjene na klupi. Navijači su nezadovoljni, pa su poslije meča skandirali upravi i Predragu Mijatoviću i tražili su njihov odlazak.

